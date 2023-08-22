Лула да Силва: создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты. Об этом бразильский лидер заявил в ходе выступления на саммите БРИКС.
«Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты», — отметил глава Бразилии.
Напомним, Лула да Силва уже неоднократно предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Екатерина Коршунова