«Магнит» стал совладельцем крупнейшей дальневосточной сети «Самбери»

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Ретейлер «Магнит» заключил соглашений с дальневосточной компанией «Дальний Восток Невада», которой принадлежит крупнейшая региональная сеть «Самбери», о приобретении 33% акций последней. Также получит опцион на выкуп оставшейся части акций компании в течение пяти лет.
Представители известной торговой сети подтвердили корреспонденту «РБК» эту информацию, уточнив, что сама сделка произойдет после ее одобрения Федеральной антимонопольной службой РФ. Окончательное закрытие сделки запланировано произвести летом 2024 года. Сумма ее не раскрывается.
Дальневосточная сеть «Самбери» была основана в 90-е годы прошлого века. Сейчас она включает в себя 291 магазин. Суммарный объем торговых площадей ретейлера составляет 211 тысяч квадратных метров. Магазины компании представлены более чем в 50 городах и населенных пунктах Хабаровского и Приморского края, Еврейской автономной области и Амурской области.
Что касается «Магнита», то это второй по сумме годового оборота ретейлер в стране после X5 Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».
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Дальневосточная сеть «Самбери» была основана в 90-е годы прошлого века. Сейчас она включает в себя 291 магазин. Суммарный объем торговых площадей ретейлера составляет 211 тысяч квадратных метров. Магазины компании представлены более чем в 50 городах и населенных пунктах Хабаровского и Приморского края, Еврейской автономной области и Амурской области.
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Александр Бойцов