Мандарины в России за год выросли в цене на 70% и к Новому году подорожают еще

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За год стоимость мандаринов в России выросла на 70%. По мнению экспертов, популярный фрукт к Новому году может прибавить в цене еще на 5%.
В Абхазии в нынешнем году мандаринов соберут на 20 тысяч тонн меньше, чем в прошлом. С неурожаем также столкнулся Азербайджан и некоторые другие страны, традиционно поставлявшие фрукты в Россию. Изначально дефицит абхазских и азербайджанских мандаринов планировалось покрыть за счет поставок из Турции и Ирана. Однако Роспотребнадзор завернул на границе более 400 тонн фруктов из-за обнаружения в них вредителей. Поставки из Израиля оказались заморожены по понятным причинам. Сейчас ставка делается на экспорт мандаринов из Марокко, Египта и Алжира.
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Александр Бойцов