Мантуров: На роботизацию производств РФ сформирован бюджет в 300 млрд рублей

Фото: сайт Кремля
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что российские производства нацелены на увеличение процента использования на предприятиях роботехнической продукции. Об этом пишет Life.ru.
«Это ровно то, что сегодня делает предприятие современным, повышает производительность труда. Робототехника, конечно, на это будет направлена», — цитирует издание слова министра.
Мантуров добавил, что на реализацию таких целей сформирован бюджет в 300 млрд руб. до 2030 года.
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Диана Аванесян