Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК и выполнения госзаказа

Фото: сайт Кремля
Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, а также своевременно выполнять гособоронзаказ и гражданские заказы. Об этом Мантуров сообщил журналистам.
Мантуров также отметил, что «таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации».
Напомним, президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. В ходе встречи глава государства сообщил, что хотел бы услышать реакцию Костина на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК.
Ранее Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации. В свою очередь, глава кредитной организации поблагодарил Владимира Путина за доверие и признал, что решение президента стало для него неожиданностью.
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Напомним, президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. В ходе встречи глава государства сообщил, что хотел бы услышать реакцию Костина на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК.
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Екатерина Коршунова