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Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК и выполнения госзаказа

10 августа 2023, 14:55

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, а также своевременно выполнять гособоронзаказ и гражданские заказы. Об этом Мантуров сообщил журналистам.
Мантуров также отметил, что «таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации».

Напомним, президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. В ходе встречи глава государства сообщил, что хотел бы услышать реакцию Костина на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК.


Ранее Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации. В свою очередь, глава кредитной организации поблагодарил Владимира Путина за доверие и признал, что решение президента стало для него неожиданностью.

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#владимир путин
#президент
#марки
#финансирование
#банк
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Microsoft не будет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября
10 августа 2023, 15:42

Фото: iStock/jewhyte

Корпорация Microsoft больше не будет продлевать лицензии для российских компаний после 30 сентября. Такая информация опубликована в информационно-аналитическом агентства TelecomDaily.
Из сообщения следует, что Microsoft не имеет возможности далее принимать оплату услуг банковским переводом на свои счета.

«В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», - говорится в письме.

При этом отмечается, что все активные подписки продолжат свое действия до окончания срока. При этом продлить их более невозможно.

Ранее дистрибьюторы отметили рост спроса на пиратскую версию операционной системы (ОС) Windows в России. В рознице с января по апрель 2023 года продажи ноутбуков без ОС возросли почти вдвое. Эксперты отмечают, что сейчас в России ставить нелегальную ОС Windows стало дешевле, удобнее и даже безопаснее. После ухода Microsoft из России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows становится недоступной, не получает поддержки, защиты и обновлений.

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Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ
10 августа 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным.
В ходе встречи глава государства сообщил, что хотел бы услышать реакцию Костина на предложение передать ВТБ госпакет акций ОСК.

«Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации», — заявил российский лидер.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что санкции помогли России выработать иммунитет. Костин заявил, что западные санкции привели к разрушению мировой торговли и росту инфляции. Фактически, США сейчас находится в стадии крупнейшего с 2008 года банковского кризиса, который переходит на Европу.

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#правительство
#лидер
#иммунитет
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#рф
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ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации
Путин заявил, что ВТБ получит госпакет акций Объединённой судостроительной корпорации
10 августа 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации. Об этом он сообщил в ходе совещания с главой ВТБ Андреем Костиным.
Глава государства отметил, что передать госпакет акций ОСК во владение ВТБ предложил кабмин. Президент поддержал инициативу правительства, подчеркнув, что ранее этот вопрос был тщательно проработан. 

В свою очередь, глава кредитной организации поблагодарил Владимира Путина за доверие и признал, что решение президента стало для него неожиданностью. 

Отмечается, что государство владело 100% акциями. 

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#государство
#путин
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Экономист Липсиц призвал покупать золото и брать ипотеку до конца года
Экономист Липсиц предупредил о повышении ключевой ставки до 10% к концу года
10 августа 2023, 12:25

Фото: IStock/yilmazsavaskandag

Ключевая ставка в этом году может вырасти до 10%. Об этом «Радио 1» рассказал доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц. Для сбережения накоплений он рекомендовал россиянам купить металлы и взять ипотеку до конца этого года.
По словам специалиста, инфляция в России растёт из-за обрушения рубля и кризиса на предприятиях. Напомним, 42% руководителей промышленных компаний сообщили о кадровом голоде.
«Конечно, оснований для повышения ставки до 20 процентов пока нет, но 10 процентов мы ожидаем. Это повысит стоимость кредита, то есть усложнит, удорожит производство российских компаний, повысит стоимость потребительского кредита, повысит стоимость ипотеки для граждан. Россия вступает в инфляционную спираль», — сказал Игорь Липсиц.
Экономист рекомендовал гражданам, которые планируют брать ипотеку, сделать это сейчас. Он отметил, что в будущем некоторые строительные компании могут закрыться.
«Минфин уже говорил о желании прекратить действие льготной ипотеки, потому что денег на это у государства нет. Её, конечно, продлили до июня следующего года. Но будет ли она действовать дальше – непонятно. Также неясно, будут ли работать строительные компании. Поэтому если и брать ипотеку, то уже под построенный объект. Из того, что ещё можно сделать в России — купить права на определённый объём золота, серебра и платины, которые предлагают российские банки. Также можно посмотреть на наличную валюту, которая пока в России не запрещена», — заключил Липсиц.
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#россия
#производство
#банки
#ипотека
#инфляция
#ключевая ставка
#золото
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Промпроизводство в Подмосковье в первом полугодии выросло почти на 14%
10 августа 2023, 11:33

Фото: Мининвест МО

Объёмы промышленного производства в Московской области за шесть месяцев текущего года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она отметила существенный рост сектора обрабатывающей промышленности – на 16,2% по сравнению с прошлым полугодием. По словам Зиновьевой, сектор металлургии вырос на 79,6%. В этой сфере в регионе работают более 40 крупных и средних компаний, где трудятся более  15 тыс человек. 
 
Активное развитие демонстрирует наукоемкая промышленность. Так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 51,5%. 

Ещё одним сектор промышленности, где в первом полугодии зафиксировали значительный рост, стало производство транспортных средств и оборудования. Он составил 38,4%, добавила Зиновьева.  

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Цена нефти марки Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 27 января

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#сергиев посад
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#чп
#подмосковье
#московская область
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Цена нефти марки Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 27 января
10 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

По данным торгов, впервые с 27 января цена нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель.
Сообщается, что фьючерсы сентября на WTI поднялись в цене на 0,5%, до 84,8 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов октября на нефть марки Brent подорожала на 0,49%.

Напомним, ранее в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года. Таким образом, курс евро расчетами четверг на 10:52 по московскому времени повысился на 56 копеек и достиг 107,02 рубля. Курс доллара в при этом повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.

Отмечается, что российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности.  За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. 

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#рубль
#валюта
#марки
#курс
#нефть
#дефицит
#рф
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Экспорт продуктов из Подмосковья в Белоруссию за год увеличился на 43%
09 августа 2023, 21:25

Фото: Istockphoto / sezer ozger

Из Московской области в Белоруссию в этом году было ввезено 106 тыс тонн продуктов более чем на 211 млн долларов. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Таким образом, объемы увеличены на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Белоруссии выпало без малого 26% экспорта продукции АПК Московской области. В частности, на экспорт отправляют мясную продукцию, сахаристые кондитерские изделия, плодовоовощные консервы», – отметил Филимонов. 
Вместе с тем, по его словам, общий товарооборот между Московской областью и Белоруссией превысил 562,5 млн долларов, увеличившись на 45%. 

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#экономика
#продукты
#экспорт
#белоруссия
#московская область
#подмосковье
#георгий филимонов
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Над Европой витает предчувствие «торговой войны» С США
09 августа 2023, 20:31

Фото: istockphoto/sinonimas

Противоречия в торговле между США и Евросоюзом заметно усилились. Например, Франция собирается отменить сделку о продаже американской стороне предприятия, специализирующегося на производстве деталей для ядерных реакторов.
Нет сомнения, что такой шаг будет являться ответом на принятые в США во многом дискриминационные для Европы меры, передает РИА Новости. В прошлом году США приняли закон о предоставлении льгот производителям и покупателям электрокаров, собранным на территории Соединенных Штатов. Это вызвало обоснованное недовольство в Брюсселе, так как такие меры практически не оставляли места европейским компаниям на американском рынке.

Речь зашла даже о том, что Вашингтон своими протекционистскими мерами вообще нарушил нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Вопрос повис в воздухе, так как выяснение отношений в ВТО — процедура долгая. Поняв, что американцы не собираются идти на уступки, ЕС начал готовить ответные меры. Не дожидаясь выработки общего решения, Франция сделала первый шаг в направлении восстановления равновесия в отношениях с Вашингтоном и защиты европейской экономики. В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Евросоюз дать США «суровый ответ».

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#евросоюз
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В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая
09 августа 2023, 20:11

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Китайская Хэйлунцзянская международная логистическая компания Дракон-линк планирует до конца года поставить из КНР в РФ порядка одной тысячи подержанных автомобилей. Об этом рассказал заместитель генерального директора фирмы Гэ Синь.
Выступая на полях Девятой международной выставки приграничной торговли в Суйфэньхэ, он рассказал, что в апреле нынешнего года компания получила лицензию на экспорт подержанных машин из КНР в Россию, а в июне была завезена первая пробная партия из 92 автомобилей, и опыт оказался удачным, передает издание Biang.ru.

По словам Гэ Синя, большинство экспортируемых в РФ автомобилей не старше пяти лет, а некоторые даже совсем без пробега. Он также отметил, что пока у российских клиентов есть спрос, китайские поставщики смогут его удовлетворить вне зависимости от того, нужны будут легковые или грузовые машины, чисто китайских брендов или комбинированных брендов. Гэ Синь подчеркнул, что объем поставок в Россию будет увеличиваться.

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#китай
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