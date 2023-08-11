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Мантуров познакомился в Подмосковье с работой парашютного завода и производства пластмасс

11 августа 2023, 22:07

Фото: Мининвест МО

Зампред правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вместе с заместителем председателя правительства – министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой осмотрели два промышленных предприятия в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
На Солнечногорском механическом заводе Мантуров и Зиновьева пообщались с руководством и сотрудниками.
«Компания «СМЗ» – завод с более чем 150-летней историей, основанный в 1869 году. Это предприятие оборонно-промышленного комплекса специализируется на производстве парашютных систем. Здесь же расположены текстильная и химическая лаборатории, где проверяют парашютные ткани на огнеустойчивость, водопроницаемость и прочность. На производстве работают почти 400 человек, которые ежедневно выполняют важнейшие для страны заказы», – рассказала Зиновьева.

А Солнечногорский завод «ЕВРОПЛАСТ» одним из первых в России начал выпуск пластмассовых изделий для упаковки товаров. Сегодня это крупнейший в стране производитель ПЭТ-упаковки. За 26 лет предприятие увеличило производственную площадь до 7 тыс кв м. Каждая третья пластиковая бутылка в стране выпущена именно там.

Зампред подчеркнула, что оба предприятия активно взаимодействуют с учреждениями профессионального образования Московской области по и готовит профессиональные кадры.

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#экономика
#завод
#промышленность
#министр
#подмосковье
#московская область
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Производство компонентов для микроэлектроники запустили в ОЭЗ «Дубна»
11 августа 2023, 21:15

Фото: Мининвест МО

В особой экономической зоне «Дубна» стартовал выпуск высокотехнологичной продукции – компонентов для микроэлектроники на основе керамики. Производство открыла компания «С-Компонент», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Московской области в первом полугодии 2023-го выросло на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Очередной проект в этой сфере реализовала компания «С-Компонент». Инвестиции превышают 150 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
За счёт запуска производства компания создала 50 рабочих мест и планирует в дальнейшем увеличить штат до 80 сотрудников. Уже в следующем году она собирается выйти на оборот в 500 млн рублей.
 
«С-Компонент» производит электронные компоненты для отечественной промышленности: платы, пассивные керамические компоненты, элементы корпусов, газовые сенсоры и другую продукцию. При этом используется специальная керамика, обладающую высокой теплопроводностью, радиопрозрачностью и устойчивостью ко многим агрессивным факторам. 
 
Сегодня у компании – уже более 600 заказчиков из всех регионов России. 

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#мининвест мо
#экономика
#электроника
#оэз «дубна»
#подмосковье
#московская область
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Первые помещения для бизнеса в Подмосковье реализованы с помощью нового сервиса
11 августа 2023, 18:21

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новый сервиз для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома».

Этот сервис позволяет в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С момента запуска нового сервиса на инвестиционной карте Московской области им воспользовались около 40 предпринимателей, первые 7 помещений от компании „Самолет“ уже проданы бизнесу Подмосковья. Новый сервис „Открой бизнес на 1-2 этажах МКД“ позволяет упростить начало предпринимательской деятельности в многоквартирных жилых домах, что, в свою очередь, поспособствует созданию новых рабочих мест и комфортной среды для жителей Подмосковья», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Все доступные объекты для открытия бизнеса размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья доступны на одной площадке.

Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома:

— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;
— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;
— ШАГ 3. Заключение договора;
— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.

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Подмосковным предпринимателям расскажут о выходе на маркетплейсы
11 августа 2023, 17:50

Фото: istockphoto / style-photography

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь в размещении на электронных торговых площадках на обучающем вебинаре «Первые шаги на маркетплейсах. Требования к качеству продукции».

В среду, 16 августа в 12:00 состоится бесплатный вебинар «Первые шаги на маркетплейсах. Требования к качеству продукции» для самозанятых и предпринимателей, зарегистрированных в Московской области и состоящих в реестре МСП.

Участникам вебинары расскажут всю информацию для выхода на маркейтплейс: настройка карточек товара, товары, подлежащие сертификации, расскажут о программе содействия размещению на маркетплейсах и многое другое. 

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Пройти регистрацию на бесплатный вебинары можно до 9:00 16 августа по ссылке.

Узнать действующие программы поддержки подмосковных предпринимателей можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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Доллар подорожал до 99 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
11 августа 2023, 16:12

Фото: iStock/Pineapple Studio

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 99 рублей. Отмечается, что такое значение у валюты впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее, эксперты дали прогнозы на иностранную валюту в сентябре текущего года.  

По словам аналитика Деева, курс доллара в сентябре составит примерно 96 рублей. Эксперты поясняют, что увеличение курса спровоцировано тем, что предложение зарубежной валюты в России сильно ограничено. Однако, оптимистичные прогнозы также имеют место быть. Ожидается, что из-за повышения ключевой ставки Банка России и стабилизации ситуации на рынке энергоносителей, российская национальная валюта укрепится.

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#валюта
#курс
#прогноз
#кредит
#эксперты
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Озвучен прогноз по курсу доллара на следующей неделе
Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара в районе 95,5-99 рублей
11 августа 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/dimarik

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала курс доллара на следующей неделе в диапазоне 95,58-99 рублей.
«В понедельник рубль может отреагировать на выходящие поздно вечером 11 августа данные о динамике ВВП России за II квартал 2023 года. У августа есть репутация рокового месяца для рубля и российской экономики. На следующей неделе можно ожидать курс доллара в 95,5-99 рублей», — пояснила в беседе с RT Мильчакова.

Она добавила, что после заявления ЦБ РФ о том, что перкращается покупка валюты, рубль прекратил обваливаться и даже немного пришёл к равновесию.

До этого стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил показатель в 108 рублей в первый раз с 24 марта 2022 года. Курс доллара равен примерно 97,8 рубля, китайскую валюту продают за 13,4 рубля. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прогнозирует, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться.

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#доллар
#рубль
#цб рф
#курс
#экономика
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ЦБ РФ разработал «рисковый» сценарий развития экономики РФ
ЦБ РФ назвал три сценария развития российской экономики до 2026 года
11 августа 2023, 14:17

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России определил три сценария развития экономики страны до 2026 года. Это базовый, усиление фрагментации и рисковый. Соответствующие сведения приведены на официальном сайте ЦБ РФ.
По информации финансового регулятора, на российской экономике сказывается общий геополитический фон, с чем связаны дальнейшие риски.  

По прогнозам банка, сценарий развития отечественной экономики может привести к инфляции, показатели которой будут достаточно высоки. В 2024-2025 годах допускается проведение более жесткой денежно-кредитной политики. Отмечается, что несмотря на финансовый кризис, в случае реализации самого рискового сценария, ВВП страны не опустится ниже уровня, который был достигнут в 2020 году. Однако, специалисты ЦБ добавили, что цены на нефть могут значительно упасть. 

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#цб рф
#нефть
#цены
#кризис
#сценарий
#ввп
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Балицкий: новая олигархия в Запорожской области приветствоваться не будет
11 августа 2023, 13:10

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе «новая олигархия» приветствоваться не будет. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Балицкого, регион не спешит отдавать собственность в частные руки. Он также отметил, что на данный момент единственный гарант в Запорожской области — это государство.

Напомним, врио губернатора Запорожской области заявил, что власти региона подготовили свою программу развития области на десять лет.

Ранее Балицкий сообщил о том, что Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Он подчеркнул, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить. По словам Балицкого, ВСУ продолжают интенсивно обстреливать позиции ВС РФ. Однако российские солдаты дают жесткий отпор противнику.

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#военные
#собственность
#регион
#солдаты
#государство
#всу
#вс рф
#заэс
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Предпринимателям дали возможность взять кредит с господдержкой
11 августа 2023, 12:30

Фото: istockphoto / ronstik

У подмосковных предпринимателей появилась возможность инвестиционного кредита с господдержкой на условиях льготного финансирования.
Правительство России приняло ряд программ государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса и других. 

В связи с чем Оргкомитет Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» рассматривает заявки от предпринимателей на льготное кредитование. 

Чтобы получить услугу льготного кредитования необходимо: 
— заполнить заявку на сайте;
— направить документы по Инициатору проекта и инвестиционному проекту;
— плотное взаимодействовать с сотрудниками Оргкомитета.

Подробнее ознакомиться с условиями получения льготного кредитования можно по ссылке. 

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#подмосковье
#рубль
#правительство
#документы
#сервис
#услуги
#мсп
#регионы
#развитие
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Мишустин заявил о росте всех ключевых показателей в российской экономике
11 августа 2023, 11:32

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по итогам первого полугодия Россия вышла на положительные значения по всем ключевым показателям в сфере экономики. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.
По словам Мишустина, основной вклад внесли обрабатывающие производства, их рост превысил шесть процентов. Премьер-министр отметил, что динамика в промышленном производстве увеличилась на 2,5 процента.

Напомним, ранее Мишустин заявил о том, что на содержание и ремонт дорог регионального и местного значения будет выделено 15 миллиардов рублей. Отмечается, что будут отремонтированы маршруты в кварталах и дворах, которыми люди пользуются ежедневно. По словам Мишустина, около 180 млн кв. м региональных и городских дорог построят и приведут в нормативное состояние. Премьер-министр отметил, что принятое решение сделает дороги более комфортными для поездок и удобными для пешеходов. 

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