Мантуров познакомился в Подмосковье с работой парашютного завода и производства пластмасс

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«Компания «СМЗ» – завод с более чем 150-летней историей, основанный в 1869 году. Это предприятие оборонно-промышленного комплекса специализируется на производстве парашютных систем. Здесь же расположены текстильная и химическая лаборатории, где проверяют парашютные ткани на огнеустойчивость, водопроницаемость и прочность. На производстве работают почти 400 человек, которые ежедневно выполняют важнейшие для страны заказы», – рассказала Зиновьева.
Зампред подчеркнула, что оба предприятия активно взаимодействуют с учреждениями профессионального образования Московской области по и готовит профессиональные кадры.
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