Мантуров рассказал об особенностях техники, выставленной на форуме «Армия-2023»

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«Рассчитываем, что все участники и гости «Армии-2023» по достоинству оценят плоды труда сотен российских оборонных предприятий, смогут прочувствовать ритм, с которым сейчас работает наш оборонно-промышленный комплекс», — отметил Мантуров.
Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.
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