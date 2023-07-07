Мантуров рассказал об увеличении утильсбора на ввозимые из-за границы авто

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В России с 1 августа повысится сумма утилизационного сбора на легковые, лёгкие коммерческие (LCV) и грузовые автомобили, ввозимые из-за рубежа с целью дальнейшей перепродажи. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ставка сбора напрямую зависит от объёма двигателя автомобиля: на легковые автомобили она вырастет в среднем в 1,7-3,7 раза, на грузовики – в 1,7 раза, на LCV – в 2,5-3,4 раза.
Индексация не коснётся физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования. Она затронет новые и подержанные автомобили, импортируемые юридическими лицами.
Министерство также отметило, что льготный тариф продолжит действовать для физических лиц, ввозящих автомобили с объёмом двигателя до 3 л для личного пользования. Он составит 3,4 тыс. руб. за новые машины до трёх лет и 5,2 тыс. руб. за авто старше трёх лет.
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Индексация не коснётся физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования. Она затронет новые и подержанные автомобили, импортируемые юридическими лицами.
"Полную (как у юридических лиц) ставку утилизационного сбора необходимо будет уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории РФ в течение одного года с даты ввоза", – уточняют в Минпромторге.
Министерство также отметило, что льготный тариф продолжит действовать для физических лиц, ввозящих автомобили с объёмом двигателя до 3 л для личного пользования. Он составит 3,4 тыс. руб. за новые машины до трёх лет и 5,2 тыс. руб. за авто старше трёх лет.
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Анастасия Чинкова