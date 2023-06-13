Мантуров: Россия полностью независима в производстве высокочистого неона

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В настоящее время идут переговоры по вопросам заключения долгосрочных контрактов, добавил глава Минпромторга
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия в производстве высокочистого неона добилась полной технологической независимости. В настоящее время идут переговоры по вопросам заключения долгосрочных контрактов, пишет РИА Новости.
Он добавил, что российские технологии позволяют получать газы с наивысшими показателями чистоты в мире.
Ранее в Минпромторге проинформировали, что ГАЗ начнет выпускать автомобили под брендом «Волга». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Мы одни из лидеров с точки зрения технологии производства высокочистых инертных газов — ксенона, неона и криптона. В настоящее время ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов. Здесь у нас 100% технологическая независимость», — цитирует агентство слова Мантурова.
Ранее в Минпромторге проинформировали, что ГАЗ начнет выпускать автомобили под брендом «Волга». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян