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Маркетплейсы раскрыли готовность делать выплаты в пользу «Почты России»

АКИТ: маркетплейсы готовы купить услуги «Почты России» за 33,5 млрд рублей
26 сентября 2023, 10:54
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Интернет-ретейлеры заявили о готовности к закупке у «Почты России» услуг и сервисов на 33,5 млрд рублей в 2024 году. Данные сведения представлены в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), направленном главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хиншетейну.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что правительство рассматривает идею развития «Почты России» за счёт денежных средств от маркетплейсов.

Уточняется, что в список услуг, которые закупят маркетплейсы входят: использование инфраструктуры «Почты России» на внутреннем рынке, почтовые отправления за пределы России и другие виды логистики.


Кроме того, развитию партнёрских отношений ассоциации с почтовым оператором поспособствуют возможности частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приём и возврат средств несколькими способами, удобными покупателю: банковской картой, наличными, СБП. Также маркетплейсы предлагают ввести возможность примерки перед покупкой и другие услуги, которые обычно предоставляют интернет-магазины.

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Экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве 19 и 20 октября
26 сентября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/Tryaging

В рамках мероприятий, направленных на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», АО «Российский экспортный центр» (Группа ВЭБ.РФ) проведет главный экспортный форум страны «Сделано в России». Он пройдет в центральном выставочном зале «Манеж» (город Москва) 19 и 20 октября.
Проект реализуется в целях увеличения несырьевого неэнергетического экспорта России. На форуме пройдет обсуждение инициатив по поддержке внешней торговли, направлений развития внешнеэкономической деятельности, встречи и обмен мнениями и опытом представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней. В мероприятии также примут участие иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития.

Программа «Сделано в России» реализуется совместно с Фондом «Росконгресс», куда входит система добровольной сертификации и поддержка национального бренда Made in Russia. На форуме состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Адрес ЦВЗ «Манеж»: г. Москва, Манежная пл., д. 1.

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#поддержка
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Автодилеры рассказали, что будет с ценами на российские авто
Автодилеры прогнозируют рост цен на российские легковые автомобили
26 сентября 2023, 09:06

Фото: istockphoto/Fahroni

Автомобильные дилеры предполагают, что рост цен на легковые машины в России продолжится. В общей сложности по итогам 2023 года подорожание планируется примерно на 30% в годовом выражении.
Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-президент и исполнительный директор профильной организации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. По его словам, повышение утилизационного сбора и нестабильный курс рубля уже привели к подорожанию легковых автомобилей, а к концу нынешнего года оно составит порядка 30%.

По данным «Автостата», в текущем году в России было продано чуть менее 607 тысяч новых легковых машин. Это на 41% больше, чем за первые восемь месяцев 2022 года. Утилизационный сбор был проиндексирован 1 августа 2023 года. Для легковых автомобилей он вырос в среднем в 1,7 - 3,7 раза, в зависимости от объема двигателя.

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#президент
#курс рубля
#новости
#автомобиль
#цена
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Заммэра Ликсутов: Линии МЦД продлят в соседние области
26 сентября 2023, 07:59

Фото: istockphoto/ipopba

Столичные власти планируют продлить все линии Московских центральных диаметров (МЦД) за пределы области. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов.
В результате реализации программы модернизации МЦД линии диаметров дойдут до некоторых соседних регионов. Решение о начале реализации этой программы должно принять правительство России. Детали программы разрабатывались совместно с министерством транспорта РФ, ОАО «РЖД» и правительством Московской области.

О намеченных планах по модернизации Центрального транспортного узла ранее говорил президент России Владимир Путин. Как уточнил Максим Лискутов, продление маршрутов МЦД может коснуться Тульской, Ярославской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей, сопредельных с Москвой.

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#ржд
#владимир путин
#президент
#мцд
#правительство
#рф
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В Эфиопии будут производить автомобили Lada для африканского рынка
ТАСС: В Эфиопии будут производить автомобили Lada для африканского рынка
26 сентября 2023, 05:45

Фото: iStock/bruev

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил, что на территории страны планируется открытие производства российских автомобилей Lada для африканского рынка.
«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь «Автоваз» уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производиться в Эфиопии», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Посол добавил, что российские автомобили могут поставлять в Кению, Сомали, Судан и Южный Судан, и выразил надежду на скорейший запуск производства.

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#автомобили
#посол
#контракт
#автоваз
#россия
#африка
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Правительство намерено забирать деньги маркетплейсов на развитие «Почты России»
Решетников: Маркетплейсы могут обязать делать выплаты в пользу «Почты России»
26 сентября 2023, 00:53

Фото: iStock/JessAerons

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российское правительство рассматривает идею развивать «Почту России» с помощью денежных средств от маркетплейсов. Об этом пишет URA.RU.
«Правительство РФ склоняется к введению инфраструктурного платежа от онлайн-площадок», — цитирует издание слова Решетникова в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации.

Соответствующая трансляция велась на официальном сайте Совфеда.

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#правительство
#рф
#почта
#выплаты
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На Украине раскрыли сумму, поступившую в бюджет страны от продажи госимущества
Кабмин: Украина получила более $108 млн от продажи госимущества
26 сентября 2023, 00:22

Фото: iStock/Liukov

В украинском правительстве сообщили, что от продажи госимущества в бюджет Украины за год поступило более $108 млн (четыре млрд гривен). Об этом говорится на официальном сайте кабмина Украины.
Уточняется, что эта сумма была получена с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года.

«За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов», — говорится в публикации.

Председатель Фонда госимущества Украины Александр Федоришин заявил, что ведомство планирует продажу санкционного имущества и активов большой приватизации для привлечения международных инвестиций и пополнения бюджета страны.

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#украина
#бюджет
#имущество
#продажа
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В России рухнули биржевые цены на топливо
BFM: В России рухнули биржевые цены на топливо
26 сентября 2023, 00:09

Фото: iStock/bizoo_n

Биржевые цены на топливо резко пошли вниз на фоне решения властей ограничить экспорт бензина и дизеля. Об этом пишет BFM.ru.
В публикации говорится, что стоимость бензина АИ-92 за неделю снизилась на 20,7%, АИ-95 - на 21,5%, дизельного топлива - на 18%.

Отмечается, что на АЗС, которые принадлежат независимым топливным компаниям, цены ещё долгое время будут оставаться высокими.

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#россия
#экономика
#азс
#топливо
#экспорт
#цены
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В Банке России оценили предложение Решетникова перейти к «китайской модели» экономики
ЦБ: «китайская модель» экономики приведёт к множественности курса рубля
25 сентября 2023, 20:33

Фото: iStock/Oleg Elkov

Банк России заявил, что разделение валютного рынка и использование «мембраны» создаст риски для российской экономики. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центробанка.
Ранее министр экономики Михаил Решетников в ходе совещания в Совете Федерации предложил новый способ решения проблем с нестабильным курсом рубля. Согласно его предложению, следует перейти к так называемой «китайской модели», которая подразумевает некую «мембрану» между внешним и внутренним валютным рынком. При этом он уточняет, что курс рубля, в отличие от китайского юаня, должен оставаться единым, поскольку появление двух официальных курсов российской валюты пронесёт за собой ряд проблем.

Банк России также заявил, что использование «китайской модели» в российских условиях создаст множественность курсов, а также приведёт к негативным последствиям для всего финансового рынка. 

В Центробанке уточнили, что схема, предложенная Решетниковым, может быть использована в краткосрочной перспективе для устранения каких-то проблем, но она не должна капитально вводиться в российскую экономику. 

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#экономика
#россия
#китай
#банк россии
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В Сергиевой Лавре опровергли информацию о производстве там колбасы, пива и энергетиков
25 сентября 2023, 19:13

Фото: Istockphoto / arh-sib@rambler.ru

Представители Троице-Сергиевой Лавры опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы планируемом производстве и экспорте колбасы, пива, досок для сёрфинга, вазелина, помады и энергетических напитков под брендом «Сергиев канон». Она не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Дело в том, что торговый знак, согласно международным нормам, регистрируют на широкий спектр товаров по классам продукции. Это не означает, что весь перечень планируют производить и поставлять за границу. 
«Продукция под маркой «Сергиев канон» присутствует на полках крупных розничных торговых сетей. Доходы от продажи направляют на социальные проекты. Это обеспечение продуктами малоимущих семей в Московской области, воспитанников Варницкой гимназии, братии лавры и студентов Московской духовной академии», – рассказали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.  
Товарный знак «Сергиев канон. Приготовлено в Лавре» был зарегистрирован в 2014 году. Продукты производит социально ориентированная некоммерческая организация «Монастырская трапеза», учреждённая Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой. 
 
Недавно лавра подала заявку на регистрацию товарного знака Sergiev Kanon. Made in Lavra в качестве англоязычной версии основного бренда. Новый товарный знак регистрируется для поставок монастырской продукции за рубеж.  Уже заключён первый контракт на поставку фирменного продукта – Посадского сбитня. В октябре подмосковную продукцию поставят в Египет. После этого специалисты изучат возможности поставки фирменных морсов в Китай, где востребованы низкокалорийные напитки с пониженным содержанием сахара.

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#сергиев посад
#экономика
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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