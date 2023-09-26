Маркетплейсы раскрыли готовность делать выплаты в пользу «Почты России»

Интернет-ретейлеры заявили о готовности к закупке у «Почты России» услуг и сервисов на 33,5 млрд рублей в 2024 году. Данные сведения представлены в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), направленном главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хиншетейну.





Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что правительство рассматривает идею развития «Почты России» за счёт денежных средств от маркетплейсов.Уточняется, что в список услуг, которые закупят маркетплейсы входят: использование инфраструктуры «Почты России» на внутреннем рынке, почтовые отправления за пределы России и другие виды логистики.Кроме того, развитию партнёрских отношений ассоциации с почтовым оператором поспособствуют возможности частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приём и возврат средств несколькими способами, удобными покупателю: банковской картой, наличными, СБП. Также маркетплейсы предлагают ввести возможность примерки перед покупкой и другие услуги, которые обычно предоставляют интернет-магазины.Правительство намерено«Почта России» ответила на заявление Валентины Матвиенко оМатвиенко: Экономика России преодолела