Mash: Купюры достоинством в пять и десять рублей планируют ввести в оборот в Москве и Подмосковье

Фото: istockphoto/ь:Svetlana Parnikova
В Москве и Московской области планируется запустить в оборот купюры номиналом пять и десять рублей. Телеграм-канал Mash сообщает, что крупные компании уже разослали своим сотрудникам памятки о том, как проверять банкноты на подлинность.
Отмечается, что дороговизна металла — не единственная причина, по которой Банк России решил вернуться к печатанию бумажных денег. Купюры стали более долговечными благодаря новым технологиям. Как объяснили в ЦБ, их теперь покрывают специальным лаком, что увеличивает период их обращения на 30%. Кроме того, монеты неудобны и мало кому нужны. Инфляция превратила в мелочь даже десятирублевку, монету самого крупного достоинства. В итоге неудобная мелочь оседает в копилках россиян практически навечно. А Центробанк тратит деньги на выпуск металлических денег, которые почти не участвуют в обороте. С купюрами будет значительно проще.
Читайте также:
ЦБ: объем наличной иностранной валюты на руках у россиян превысил 100 миллиардов долларов
ФСБ: В Дагестане накрыли организацию фальшивомонетчиков
Пятирублевые банкноты могут вернуться в Россию в 2023 году
Александр Бойцов