Маск одним знаком описал надвигающуюся на США катастрофу

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Американский миллиардер Илон Маск отреагировал только одним символом на пост в соцсети Х о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в 33 триллиона долларов.
«!», — написал в своем блоге Маск.
Ранее на сайте американского минфина появилась информация о том, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. По состоянию на 18 сентября значится сумма $33,04 трлн. 16 июня она преодолела отметку $32 трлн.
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