Матвиенко: Экономика России преодолела самый тяжелый период

Фото: istock / ipopba
После выступления главы Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе «правительственного часа» Матвиенко рассказала, что экономике России для развития нужен определенный ряд мер, поскольку задачи, стоящие перед ней, не решить только повышением Центробанком ключевой ставки.
«Самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия», — заключила спикер.
Читайте также:
Матвиенко озабочена финансовой дырой в «Почте России»
Минэкономики прогнозирует высокий уровень инфляции в следующем году