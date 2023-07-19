Матвиенко: Нужно больше строить в сельской местности и малых городах

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Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что активное строительство жилья в мегаполисах и тенденция стягивания людей и ресурсов в крупные агломерации контрпродуктивны для России, поэтому нужно больше строить в малых городах и в сельской местности. Об этом 19 июля пишет РБК.
Матвиенко отметила, что на протяжении многих лет лидерами по вводу в эксплуатацию нового жилья остаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Московская и Ленинградская области. При этом в половине городов России новое жилье практически не строят.
По словам Матвиенко, за последние пару лет общий обьем работ в строительстве увеличился на 15%, а за несколько месяцев текущего года — на 9%. При этом в отрасли заметен дефицит кадров, а нехватка строителей покрывается за счет мигрантов. Валентина Ивановна подчеркнула необходимость сосредоточиться на подготовке специалистов-россиян, «чтобы снизить зависимость от иностранного труда и оставлять деньги в нашей экономике».
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«Нужно больше строить, а главное — повышать доступность жилья во всех субъектах Федерации, в том числе и в малых городах, и в сельской местности», — заявила спикер Совета Федерации.
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