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Матвиенко озабочена финансовой дырой в «Почте России»

Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»
25 сентября 2023, 15:13
Фото: iStock/JessAerons

Фото: iStock/JessAerons

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России». Этот вопрос она подняла на заседании, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову.
По ее словам, финансовое положение в организации довольно печальное. Матвиенко подчеркнул, что все об этом знают, однако никто не принимает никаких шагов по изменению ситуации.

«Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего: может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — сказала Матвиенко.


Она считает, что решения данного вопроса необходимо оперативно разработать финансовую модель, подчеркнув, что вопрос финансового состояния «Почты России» вызывает у нее озабоченность.

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Экономист Потапенко: Решетников хочет триллионный пирог и поураганить, как в лихие 90-е
Экономист Потапенко объяснил, почему китайская модель не решит проблемы с рублём
25 сентября 2023, 12:54

Фото: IStock|/claffra

Аналог «китайской модели» может стать решением проблемы с курсом рубля, считает министр экономического развития Максим Решетников. Речь идёт о «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей», пояснил он, отметив, что эту инициативу министерство уже обсуждает с Центробанком.
Однако экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко уверен, что это заявление не имеет никакого отношения к стабилизации российской экономики. В беседе с «Радио 1» он отметил, что чиновник лишь хочет получить «триллионный пирог».
«Это наоборот усложняет множество вопросов. По сути, [Решетников] открыто заявляет, что нельзя только Минфину и ЦБ веселиться в этой мутной воде, где можно устраивать любые интервенции как валютные, так и невалютные. И естественно, каждый из министерских чиновников хочет претендовать на триллионный пирог. Но к стабилизации российской экономики это не имеет никакого отношения», — сказал Потапенко.
Эксперт отметил, что модель китайской экономики сегодня недоступна России. В первую очередь, из-за «жесточайшей изоляции».
«Можно ссылаться на китайский опыт, когда Россия с точки зрения экономики приблизится хотя бы к третьему-четвёртому месту. Но поскольку отношения российской и китайской экономик — это в лучшем случае 1 к 20, то, конечно, странно ссылаться на опыт крупной, устойчивой экономики, у которой основным потребителем являются США. Мы же находимся в жесточайшей изоляции от большинства рынков сбыта. А те рынки сбыта, которые нам доступны, используем через прокладку, включая Китай. Поэтому данная модель говорит не о стабилизации, а о желании поураганить, как это было в лихие 90-е», — заключил Потапенко.
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В Госдуме назвали «собачьим бредом» прогнозы по инфляции Минэкономразвития
В Госдуме заявили, что реальный уровень инфляции достиг 30%
25 сентября 2023, 11:43

Фото: IStock/Oleg Elkov

По итогам этого года инфляция в России составит 7,5%, в 2024 году она прогнозируется на уровне 7,2%, но к декабрю снизится до 4,5%. Об этом в понедельник заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Однако в Госдуме назвали цифры нереалистичными. По оценке зампреда комитета Госдумы по экономической политике, научного руководителя института проблем глобализации Михаила Делягина, рост цен в стране уже сегодня достигает 30%. Об этом он рассказал «Радио 1».
«С одной стороны, некоторые товары дешевеют, потому что собрали урожай — это сезонное удешевление. С другой стороны, в результате девальвации хаотично растут цены на другие товары, и товары с прошлой и текущей закупки могут отличаться в цене в полтора раза. Я думаю, что [инфляция сейчас] больше 30% это точно», — сказал Делягин.
Депутат подчеркнул, что прогнозы министра расходятся с реальностью. По словам собеседника, в следующем году россияне «в лучшем случае» столкнутся с инфляцией в 15%.
«Это бред собачий, как и все прогнозы Минэкономразвития. [Будущая инфляция] всецело зависит от государственной политики. Если государство будет продолжать политику стимулирования монополий, если господин Решетников будет продолжать выполнять свои обязанности также, как он выполняет их сегодня, то реальный рост цен может быть 15 процентов. И если будет действительно так, то это большое счастье, потому что, скорее всего, инфляция будет больше в следующем году. Но Росстат всё равно нарисует, сколько ему нужно, потому что у нас уже второй руководитель Росстата не имеет отношения к статистике», — отметил Михаил Делягин.
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#инфляция
#госдума
#россия
#прогноз
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В Минэкономики раскрыли способ решения проблем с курсом рубля
Решетников: Модификация китайской модели поможет стабилизировать курс рубля
25 сентября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/ipopba

Министр экономики России Михаил Решетников выступил перед сенаторами на совещании в Совете Федерации. Глава ведомства озвучил прогноз среднегодовой инфляции в 2024 году, а также озвучил способ решения проблем с курсом рубля.
По словам министра, среднегодовой уровень инфляции в следующем году ожидается в районе 7,2%. Что касается национальной валюты, то здесь с помощью ключевой ставки или возвратом к мерам валютного контроля проблему не решить, считает Решетников. Глава ведомства считает, что помочь стабилизировать курс рубля могло бы помочь применение некоего варианта «китайской модели», передает «Коммерсант». 

Министр предложил разработать и применять некую мембрану между внешним и внутренним валютным рынком. Но курс рубля при этом должен оставаться единым, в отличие от Китая, где рынок юаня строго разделен на внутренний и внешний и национальная валюта КНР имеет два официальных курса. Решетников считает, что это будет вредно для российской экономики. 

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#валюта
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#министр
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Минэкономики прогнозирует высокий уровень инфляции в следующем году
25 сентября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/Mongkol Onnuan

Среднегодовой уровень инфляции в России в 2024 году ожидается в районе 7,2%. Об этом сообщил министр экономики страны Михаил Решетников в Совете Федерации.
Для решения сложностей с курсом национальной валюты глава Минэкономики предполагает попробовать использовать некий аналог «китайской модели», передает «Коммерсант». Помочь справиться с проблемами с курсом рубля может создание своеобразной мембраны между внешним и внутренним рынками рублей. Но полностью копировать модель, используемую в Китае, где действуют два курса юаня, оншорный и офшорный, Решетников считает нецелесообразным, так как это вредно для экономики.

По прогнозу Центрального банка РФ, инфляция в стране в ближайшие месяцы продолжит расти и к концу 2023 года ее уровень составит около 7%. Регулятор считает причиной этого низкий курс рубля, а также тем, что внутренний спрос опережает возможности предложения.

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#курс
#инфляция
#спрос
#курс рубля
#рф
#банк
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Пять подмосковных городов вошли в топ-30 в России по уровню зарплат
25 сентября 2023, 10:29

Фото: Фотобанк МО

Пять городов Московской области – Красногорск, Химки, Одинцово, Домодедово и Мытищи – вошли в число 30 городов России по уровню зарплат. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.
Красногорск оказался в первой десятке. По данным статистики, среднемесячная чистая зарплата в городе в первом полугодии текущего года составляла 95,7 тыс рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года она увеличилась на 10,5%.  

В Химках средняя зарплата – 92,4тыс рублей, плюс 7,7% по сравнению с прошлогодним показателем. Среднемесячный заработок в Одинцове составляет 83,2 тыс, что на 11,2% больше, чем в прошлом году.   В Домодедове платят в среднем 81,1 тыс рублей. При этом там отмечен максимальный прирост год к году – 17,2%.   Мытищинцы получают 77,2 тыс – плюс 11,9% к 2022 году.
 
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#подмосковье
#московская область
#экономика
#зарплаты
#рейтинг
#город
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Россиянам поднимут пенсии в 2024 году
«Ъ»: в 2024 году пенсии неработающих россиян вырастут на 7,5%
25 сентября 2023, 10:18

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России в следующем году на 7,5 процентов проиндексируют пенсии для неработающих пенсионеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы сообщает «Коммерсантъ».
Из документа следует, что объем бюджета Социального фонда на 2024 год составит 16,2 триллиона рублей, их них 10 уйдут на выплату пенсий. Перерасчет будет произведен исходя из обновленного прогноза Минэкономики по инфляции. Ожидается, что индексация пенсий по итогам года достигнет 7,5 процентов.

Таким образом, неработающие пенсионеры с 1 января 2024 года могут рассчитывать на среднюю прибавку к пенсии в сумме 1,6 тысяч рублей и достигнет 23,4 тысяч рублей.

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#пенсионеры
#пенсии
#индексация
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В ЦБ рассказали, стоит ли ждать ухода наличных
Зампред ЦБ Белов: наличные деньги останутся в обороте
25 сентября 2023, 09:58

Фото: iStock/SSV-Photo

Наличные деньги останутся в обороте, несмотря на активный переход на безналичную оплату. Об этом «Известиям» сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.
Он уточнил, что наличные останутся даже при условии 100%-го перехода на безналичную оплату. Это связано с нестабильной ситуацией в мире, при которой стоит оставить некий объём наличных, который, по словам Белова, последнее время активно растёт. Кроме того, система безналичной оплаты имеет уязвимые места, поэтому при возникновении сбоев необходимо иметь наличные.

Также эксперт отметил, что многие государства, ранее заявлявшие об уходе от наличных денег, передумали и решили сохранить их. По словам Белова, «уничтожить инфраструктуру легко, а восстановить потом сложно».

Кроме того, эксперт отметил, что в 2015-2016 годах Банк России прекратил выпуск монет номиналом менее одного рубля из-за падения их востребованности. Однако в настоящее время эти деньги не будут выводиться из обращения, поскольку многие платежи и ценники рассчитываются до копеек, поэтому граждане должны иметь возможность выплатить ровную сумму.

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#деньги
#цб рф
#россия
#экономика
#рубль
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В России появятся новые купюры в 1000 и 5000 рублей
25 сентября 2023, 05:59

Фото: iStock/Elena Chelysheva

В октябре Гознак представит новые версии банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей, внедряя мировые тренды в их дизайн.
По словам заместителя председателя Центрального банка Сергея Белова, на банкнотах будут отображены основные символы, выбранные экспертными группами. Он также подтвердил, что цветовая гамма банкнот в 1000 и 5000 рублей останется прежней.

Новые купюры будут обладать дополнительными защитными элементами, так как с увеличением номинала растет сложность системы защиты. В дополнение, планируется проведение совместной пресс-конференции с Гознаком, после чего банкноты будут переданы в банки.

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FT: Россия избежала санкций по ограничению цен почти на весь экспорт нефти
25 сентября 2023, 04:32

Фото: iStock/Diy13

России удалось избежать санкций G7 по ограничению большей части экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщает Financial Times.
«Это будет способствовать росту доходов Кремля по мере роста цен на нефть до 100 долларов за баррель», — говорится в публикации.

Согласно анализу, проведённому газетой, почти три четверти всех морских перевозок российской нефти в прошлом месяце осуществлялись без западной страховки.

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