Матвиенко озабочена финансовой дырой в «Почте России»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России». Этот вопрос она подняла на заседании, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову.
По ее словам, финансовое положение в организации довольно печальное. Матвиенко подчеркнул, что все об этом знают, однако никто не принимает никаких шагов по изменению ситуации.
Она считает, что решения данного вопроса необходимо оперативно разработать финансовую модель, подчеркнув, что вопрос финансового состояния «Почты России» вызывает у нее озабоченность.
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«Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего: может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — сказала Матвиенко.
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Элина Позднякова