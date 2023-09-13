МЭА: Доходы России о экспорта нефти в августе увеличились до $17,1 млрд

Фото: istockphoto/ChakisAtelier
В августе 2023 года доходы России от поставок нефти и нефтепродуктов увеличились на $1,8 млрд и достигли $17,1 млрд. Такой показатель был достигнут за счет роста мировых цен, который компенсировал снижение объема поставок.
Россия еще в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с по сравнению со средними февральскими значениями. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что добровольное решение о снижении суточной добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы оценить возможность углубления сокращения либо увеличения производства, сообразно ситуации на мировом рынке.
Читайте также:
Путин: правительство своевременно не среагировало на рост цен на нефть
Индия не платит за российскую нефть рупиями, заявил посол
Филиппины заинтересованы в импорте российской нефти
Александр Бойцов