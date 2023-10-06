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Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии

Медведев иронически похвалил Шольца и Бербок за экономические показатели ФРГ
06 октября 2023, 15:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии.
Медведев написал, что по итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, в то время как немецкое правительство спрогнозировало спад экономики государства на 0,4 процента.

«Так держать, Шольц, Бербок и Ко!», — заявил зампред Совбеза РФ.


Ранее сообщалось о том, что власти Германии спрогнозировали падение экономики страны на 0,4 % по итогам этого года, хотя в апреле ожидался аналогичный прирост к концу декабря. На такое экономическое положение повлиял ряд факторов, в том числе сохраняющаяся инфляция и высокая стоимость на энергоносители.

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В индустриальном парке «Есипово» появится машиностроительный завод
06 октября 2023, 14:10

Фото: Мининвест МО

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске построят современный машиностроительный завод. Инвестором выступит один из крупнейших российских производителей полуприцепов компания «Грюнвальд» при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Производство магистральных полуприцепов – шторных, бортовых, полуприцепов-рефрижераторов, а в дальнейшем и полуприцепов-контейнеровозов – планируют запустить в течение двух лет.  
«Объём инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. В I квартале будущего года инвестор планирует приступить к строительству завода на земельном участке площадью 12 га. Запуск предприятия намечен на середину 2025-го. Благодаря проекту в индустриальном парке «Есипово» только на первом этапе будет создано около 200 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
«Компания «Грюнвальд» входит в мировой топ-35 производителей полуприцепов. Если сейчас предприятие в год производит около 4 тыс единиц техники, то с запуском завода в Подмосковье объём выпускаемой продукции только на первом этапе увеличится до 5-7 тыс. 

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#экономика
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#инвестиции
#промышленность
#есипово
#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
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Инвестор Сидоров заявил о связи цены нефть с курсом доллара
06 октября 2023, 14:02

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что курс доллара растёт, в том числе, и из-за изменений стоимости нефти.
«Нефть Brent постепенно дешевеет на бирже — сегодня она торгуется на уровне $84,5 за баррель. А ведь именно нефтегазовые доходы оказывали значительную поддержку курсу рубля. Поэтому мы видим рост курсов валют», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.

Ранее Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на следующей неделе цена нефти будет в диапазоне $82-88 за баррель, а также ожидается рост спроса на нефтепродукты в мире. По его словам, на изменение цены нефти влияют не только спрос и предложение, но и ожидания по формированию дефицита или профицита.

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#цена
#нефть
#доллар
#валюта
#экономика
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Аналитик Чернов: «Ожидаем увеличения мирового спроса на нефтепродукты»
06 октября 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на следующей неделе цена нефти будет в диапазоне $82-88 за баррель, а также ожидается рост спроса на нефтепродукты в мире.
«Начнут работать китайские банки, через которые проводят оплату за импорт нефти. Поэтому ожидаем увеличения мирового спроса на сырую нефть и нефтепродукты, из-за чего цены на нефть должны начать восстанавливаться. Полагаем, что на следующей торговой неделе торги пройдут в диапазоне $82-88 за баррель Brent», — прокомментировал в беседе с RT Чернов.

По его словам, на изменение цены нефти влияют не только спрос и предложение, но и ожидания по формированию дефицита или профицита.

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#нефть
#цены
#спрос
#экономика
#прогноз
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Эксперт рассказал, кто может стать основным финансовым донором для Украины
Эксперт Топорнин допустил, что ЕС станет основным финансовым донором для Украины
06 октября 2023, 10:25

Фото: iStock/Andrii Atanov

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что Евросоюз может на какое-то время стать основным финансовым донором для Украины на фоне непростой внутриполитической ситуации в США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Эти суммы для Евросоюза незначительные, некритичные, у ЕС в оборотах триллионы евро. Я не вижу никакого изменения в политике», — приводит слова Топорина РИА Новости.

Эксперт выразил мнение, что Вашингтон выплатит Киеву все суммы, о которых договаривались ранее. Топорин добавил, что деньги будут выплачены до конца года, однако могут возникнуть технические сложности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США происходит заминка с поддержкой Украины, которая связана с бюджетом. Российский лидер добавил, что деньги найдутся, так как американцы напечатают еще. Путин отметил, что для Вашингтона напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит, в период пандемии американцы напечатали более девяти триллионов долларов.

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#ес
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Власти проведут аудит «финансовой дыры» в «Почте России»
Совет директоров «Почты России» проведет аудит расходов компании
06 октября 2023, 10:12

Фото: iStock/JessAerons

Совет директоров «Почты России» поручил провести аудит расходов компании, передает РБК.
Отмечается, что организация рассчитывает получить государственную поддержку в решении проблемы накопленных долгов. По данным компании, «Почте России» нужна докапитализация в размере 117 миллиардов рублей, рефинансирование долга за счет средств Фонда национального благосостояния России по ставке 3,5%, а также смягчение регуляторных условий.

«Почта России» будет просить  изменений нормативов по частоте доставки почты с 6 до 5 раз в неделю для федеральных центров, с 5 до 3 — для муниципальных и с 3 до 1 — для остальных. 

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Правительство России с 1 октября стабилизирует цены на топливо
06 октября 2023, 09:58

Фото: istock / bizoo_n

Правительство России утвердило вспомогательные меры по стабилизации рынка топлива. В списке оказалась корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизельного топлива на 2% и 3% соответственно. Информацию сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу правительства.

«Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%», — заявили в правительстве.
Также 1 октября планируют восстановить топливный демпфер. Демпфер  — это механизм удержания цен на внутреннем рынке за счет бюджетных выплат нефтяным компаниям.

Кроме того, введена заградительная пошлина на нефтепродукты для поставщиков, которые закупают нефть на рынке для перепродажи, а не производят самостоятельно. Пошлина будет действовать после отмены ограничения на вывоз нефти и ее размер составит 50 тыс. руб. за тонну.  

Ранее «Радио 1» сообщало, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо. 

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Орешкин заявил, что доллар перестанет расти «рано или поздно»

Путин рассказал, на сколько возросли расходы на оборону

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#рынок
#правительство
#экспорт
#нефть
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#меры
#поправки
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#рф
#топливо
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Орешкин заявил, что доллар перестанет расти «рано или поздно»
06 октября 2023, 09:21

Фото: IStock/SSV-Photo

Доллар перестанет расти «рано или поздно».
Помощник президента РФ Максим Орешкин ответил на вопрос SHOT, когда перестанет расти доллар фразой «рано или поздно».

Ранее инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган рассказал, что рубль может ненадолго укрепиться, если будут введены валютные ограничения, если укрепится цена на нефть и вырастут доходы. Однако в глобальном плане российская валюта обречена на просадку.

«Я думаю, что на фоне укрепления цены на нефть, на фоне увеличения валютных поступлений, на фоне роста доходов рубль будет потихоньку укрепляться в короткую. Я не исключаю, что к концу года мы увидим уровень 87-92 рубля за доллар. Но уже в следующем году мы будем видеть более низкие уровни по рублю: может быть, 110-115 рублей за доллар. Наверное, глобально рубль обречён на какую-то просадку, но на какую, – сложно сказать. Наверное, в долгосрок он будет проседать», — отметил Коган.
Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.

«Они наоборот разгонят инфляцию, потому что кредит подорожает, и его будут переносить в конечную цену. А мы знаем, что часть импорта обеспечивается в том числе за счёт кредитных средств. То есть это так называемое конвертирование оборотных средств. В отношении реального сектора и конечных цен для потребителей ситуация безрадужная, потому что у нас конечная продукция в той или иной форме содержит импортные комплектующие, ингредиенты», — сказал Никита Кричевский.
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Глава МВФ Георгиева: В 2020–2023 годах мировая экономика потеряла $3,7 трлн
#доллар
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#рубль
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Глава МВФ Георгиева: В 2020–2023 годах мировая экономика потеряла $3,7 трлн
06 октября 2023, 03:49

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что с 2020 по 2023 год потери мировой экономики составили рекордные $3,7 трлн.
При этом единственным крупным государством, которому удалось вернуться к допандемийному уровню производства, стали США. Об этом пишет ТАСС.

«По нашим оценкам, совокупные потери мировой экономики от следовавших друг за другом потрясений за период с 2020 года по 2023 год составили $3,7 трлн», — цитирует агентство слова Георгиевой. 

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#коронавирус
#covid-19
#экономика
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«Лукойл» возобновит поставки нефти на азербайджанский НПЗ STAR в Турции
06 октября 2023, 01:46

Фото: Фотобанк Московской области

«Лукойл» предоставит государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR кредит в размере $1,5 млрд для возобновления переработки российской нефти на заводе в Турции. По информации Reuters, поставки на НПЗ начнутся уже в октябре.
«Частный российский производитель нефти «Лукойл» предоставит азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR кредит в размере $1,5 млрд в рамках более широкой сделки, которая позволит нефтеперерабатывающему заводу SOCAR в Турции, STAR, мощностью 200 тыс. баррелей в сутки, снова перерабатывать российскую нефть», — говорится в публикации.

Уточняется, что до лета текущего года STAR импортировал около 100 тыс. баррелей нефти марки Urals ежедневно, но объемы закупок постепенно сокращались, а в сентябре завод и вовсе прекратил их. Сделка SOCAR и «Лукойла» предусматривает возобновление поставок нефти для переработки с октября 2023 года.

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