Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии.
Медведев написал, что по итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, в то время как немецкое правительство спрогнозировало спад экономики государства на 0,4 процента.
Ранее сообщалось о том, что власти Германии спрогнозировали падение экономики страны на 0,4 % по итогам этого года, хотя в апреле ожидался аналогичный прирост к концу декабря. На такое экономическое положение повлиял ряд факторов, в том числе сохраняющаяся инфляция и высокая стоимость на энергоносители.
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«Так держать, Шольц, Бербок и Ко!», — заявил зампред Совбеза РФ.
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Екатерина Коршунова