«Мы несёмся к кризису»: Экономист Надоршин заявил о нарастающем кредитном пузыре в России

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Банк России повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых. В регуляторе отметили, что инфляционное давление в стране усилилось, в связи с этим ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год — с 6-7 до 7-7,5%.
Однако главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин уверен, что и без повышения ключевой ставки Россия пришла бы к ожидаемой ключевой ставке в размере 7%. Он рассказал в эфире «Радио 1», что главная проблема сегодня – это кредитный пузырь.
По словам экономиста, из-за кредитного пузыря России грозит кризис, который сегодня ещё можно оттянуть и предотвратить. При этом, для этого не обязательно было повышать ключевую ставку.
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По словам экономиста, из-за кредитного пузыря России грозит кризис, который сегодня ещё можно оттянуть и предотвратить. При этом, для этого не обязательно было повышать ключевую ставку.
«Похоже, мы несёмся к кризису. Вопрос только в том, как он будет развиваться и с какой скоростью. Может быть, удастся оттянуть этот момент. В любом случае у нас кредитование населения развивается не очень хорошо, и я бы не назвал его безопасным. И если принимать во внимание особенности кредитования физлиц, то у ЦБ есть основание и желание попытаться этот пузырь остановить. Да, это задушит рост, но лучше, может быть, без лопания пузыря попытаться его аккуратно сдуть, потому что обычно это дешевле, чем потом нивелировать проблему. Чем-то кредиты контролировать надо, но это можно делать не ставкой», — отметил эксперт.Ранее «Радио 1» опросило различных экспертов, чтобы выяснить, как очередное повышение ключевой ставки может отразиться на ситуации в стране. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Екатерина Шмакова