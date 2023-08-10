Microsoft не будет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября

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Корпорация Microsoft больше не будет продлевать лицензии для российских компаний после 30 сентября. Такая информация опубликована в информационно-аналитическом агентства TelecomDaily.
Из сообщения следует, что Microsoft не имеет возможности далее принимать оплату услуг банковским переводом на свои счета.
При этом отмечается, что все активные подписки продолжат свое действия до окончания срока. При этом продлить их более невозможно.
Ранее дистрибьюторы отметили рост спроса на пиратскую версию операционной системы (ОС) Windows в России. В рознице с января по апрель 2023 года продажи ноутбуков без ОС возросли почти вдвое. Эксперты отмечают, что сейчас в России ставить нелегальную ОС Windows стало дешевле, удобнее и даже безопаснее. После ухода Microsoft из России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows становится недоступной, не получает поддержки, защиты и обновлений.
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«В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», - говорится в письме.
Ранее дистрибьюторы отметили рост спроса на пиратскую версию операционной системы (ОС) Windows в России. В рознице с января по апрель 2023 года продажи ноутбуков без ОС возросли почти вдвое. Эксперты отмечают, что сейчас в России ставить нелегальную ОС Windows стало дешевле, удобнее и даже безопаснее. После ухода Microsoft из России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows становится недоступной, не получает поддержки, защиты и обновлений.
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Элина Позднякова