МИД РФ заявил, что вопрос создания собственной валюты БРИКС будет затронут в августе

Фото: iStock/hamzehsh12
МИД России, что вопрос создания новой валюты БРИКС будет затронут на саммите в августе. Об этом пишет RT.
В МИД пояснили, что формирование устойчивых механизмов расчётов, позволяющих эффективно обслуживать взаимную торговлю — одно из ключевых направлений сотрудничества стран БРИКС. В ведомстве отметили, что эта работа ведется планомерно и последовательно.
Отмечается, что переход на расчёты в национальных валютах осложняется множеством факторов.
По данным ведомства, в последнее время всё больше государств задумываются над повышением роли альтернативных доллару валют во взаимных расчётах.
Читайте также:
Шерпа ЮАР заявил, что Путин примет участие во всех обсуждениях саммита БРИКС
Набиуллина оценила идею о создании единой валюты БРИКС
Эксперты спрогнозировали, когда стабилизируется курс доллара и евро
«С учётом текущей международной обстановки эта тема будет затронута в ходе предстоящей встречи лидеров объединения», — цитирует RT МИД.
По данным ведомства, в последнее время всё больше государств задумываются над повышением роли альтернативных доллару валют во взаимных расчётах.
Читайте также:
Шерпа ЮАР заявил, что Путин примет участие во всех обсуждениях саммита БРИКС
Набиуллина оценила идею о создании единой валюты БРИКС
Эксперты спрогнозировали, когда стабилизируется курс доллара и евро
Екатерина Коршунова