Миллер: «Газпром» к зиме закачает в ПХГ рекордное количество газа

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» закачал в российские подземные хранилища газа 88% от целевого значения. Об этом Миллер сообщил в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
По словам Миллера, закачка активного газа и потенциальная суточная производительность достигнут к зиме рекордных объемов.
Напомним, правительство РФ поручило «Газпрому» в первом квартале 2024 года заключить договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки. Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Газпром» и региональные власти к третьему кварталу 2025 года определят оптовую цену для потребителей на регазифицированный СПГ.
Кроме того, правительство поручило «Новатэку» в третьем квартале текущего года разработать инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ на Камчатке и направить ее в Росморречфлот.
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Напомним, правительство РФ поручило «Газпрому» в первом квартале 2024 года заключить договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки. Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Газпром» и региональные власти к третьему кварталу 2025 года определят оптовую цену для потребителей на регазифицированный СПГ.
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Екатерина Коршунова