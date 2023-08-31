Миллер: «Газпром» к зиме закачает в ПХГ рекордное количество газа

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти России на внешние рынки. Об этом Новак сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края.