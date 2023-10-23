Миллер назвал срок начала поставок российского газа в Китай

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Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер назвал дату начала поставок российского газа в Китайскую Народную Республику по дальневосточному маршруту. По его словам, первые кубометры голубого топлива уйдут в Китай не позднее 2027 года.
Руководство «Газпрома» раньше также заявляло, что в текущем году готово обеспечить дополнительные поставки газа в Венгрию.
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Александр Бойцов