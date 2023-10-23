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Миллер назвал срок начала поставок российского газа в Китай

23 октября 2023, 09:20
Фото: istockphoto/SimoneN

Фото: istockphoto/SimoneN

Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер назвал дату начала поставок российского газа в Китайскую Народную Республику по дальневосточному маршруту. По его словам, первые кубометры голубого топлива уйдут в Китай не позднее 2027 года.

В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Миллер отметил, что запуск нового маршрута добавит еще 10 миллиардов кубометров газа к тем 38 миллиардам кубометров, которые определены поставками по газопроводу «Сила Сибири». Он также добавил, что после достижения запланированного объема поставок к 2025 году, Китай планирует его увеличить и по этому газопроводу тоже. В ближайшее время трубопроводные поставки газа в КНР могут выйти на уровень экспорта, который раньше осуществлялся в Западную Европу, добавил Миллер.

Руководство «Газпрома» раньше также заявляло, что в текущем году готово обеспечить дополнительные поставки газа в Венгрию.

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#газопровод
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Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период
Миллер: Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в осенне-зимний период
22 октября 2023, 16:56

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа в страну в ближайший осенне-зимний период. Об этом Миллер рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» в интервью Павлу Зарубину.
По словам Миллера, по 2023 году дополнительный объем составил 1,3 миллиарда кубических метров газа. Глава «Газпрома» подчеркнул, что эти поставки будут происходить на регулярной основе.

Ранее премьер-министр страны Гергей Гуйяш заявил, что власти в Венгрии не согласны отказываться от российского газа в пользу западного. По словам премьер-министра, они не хотят менять зависимость от одной страны на другую, поэтому стремятся расширить ассортимент поставок.

Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна хорошо подготовилась к зиме, потому что ей удалось сохранить основанное на здравом смысле сотрудничество с РФ.

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#газ
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#министр
#поставки
#сербия
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Молдавские фермеры потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве
Мирзенко: молдавские аграрии требуют ввести режим ЧП в сельском хозяйстве
22 октября 2023, 13:21

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Молдавские фермеры настаивают на введении режима чрезвычайного положения в области сельского хозяйства из-за проблем с погашением кредитов. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко.
Сообщается, что у большинства фермеров банки конфисковали имущество из-за непогашенных кредитов.

«Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами», — пояснил Мирзенко.

По словам многочисленных фермеров, если их жалобы не будут удовлетворены в ближайшую неделю, то они выйдут на протесты вместе с сельскохозяйственной техникой. Во время Республиканского конгресса аграриев фермеры приняли резолюцию, согласно которой необходимо признать их неплатежеспособность.

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#интернет
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#колледжи
#протесты
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В Китае Воробьев обсудил сотрудничество Подмосковья с провинцией Ляонин
21 октября 2023, 14:45

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел в Шэньяне переговоры с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном.
На встрече обсудили наращивание сотрудничества  в железнодорожных контейнерных перевозках и увеличение  пропускной способности ТЛЦ «Белый Раст» в Дмитровском городском округе. Московская область планирует открыть экспортный шоу-рум для отечественных производителей в провинции Ляонин. Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что в мае пройдет большая выставка «Экспо» в Даляне, куда представители Подмосковья постараются приехать. 

«Важное для нас направление сотрудничества в экономике - это, безусловно,  технологии. В частности, внедрение  5G  во  все промышленные и технологические процессы, в государственное и муниципальное управление. Планируем в Шэньяне посетить ведущий в Китае и мире станкостроительный завод»,-сказал Воробьев. 
Шэньян, столица провинции Ляонин. Она считается одним из крупнейших промышленных центров и транспортных узлов. 

«В Подмосковье успешно реализуется проект ТЛЦ «Белый Раст». Объем перевозок составляет около 300 тыс. стандартных контейнеров. Уже требуется увеличение пропускной способности терминала», - отметил Хао Пэн. 
«Белый Раст» является самым большим хабом китайской продукции в Подмосковье. По итогам прошлого года объем в ТЛЦ «Белый Раст» составил 175 тысяч теусов. За первые полгода  2023 года «Белый Раст» переработала 124 тысяч стандартных контейнеров. До конца нынешнего года в планах открыть таможенный пост. Объем инвестиций в проект оценивается в 24 млрд рублей, будет создано 2 тысячи новых рабочих мест. Клиентами ТЛЦ «Белый Раст» пока являются 2 производителя специальной техники, 6 автопроизводителе, 9 логистических платформ и китайские компании из различных регионов. 

«Мы надеемся,  что  закончим этот год, переработав 260 тыс. теусов (TEU - единица измерения грузов, эквивалентная 20-футовому контейнеру)», - сказал исполнительный директор ТЛЦ «Белый Раст» Алексей Соков. 
По итогам 2022  года объем в ТЛЦ «Белый Раст» составил 175 тыс. контейнеров. Это на 42% больше чем год назад.

«Мы надеемся, что  закончим этот год, переработав 260 тыс. теусов. Встреча прошла в дружественной атмосфере и в конструктивном ключе: задекларированы  направления  взаимодействия, определены механизмы управления. Мы ожидаем повышения товарооборота между КНР и Россией и, в частности, между Московской областью и провинцией Ляонин»,- говорит исполнительный директор ТЛЦ «Белый Раст» Алексей Соков. - 

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#экономика
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«Известия»: Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 14%
21 октября 2023, 05:06

Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

На ближайшем заседании 27 октября Центробанк России повысит ключевую ставку до 14 процентов. Об этом заявили евять из двенадцати опрошенных «Известиями» российских банков. До конца года ЦБ может пойти еще на один шаг в этом направлении, полагают аналитики.
Банк России использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию, но слишком высокие проценты считаются тяжёлыми для российской экономики. Если регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за этим повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса; предпринимателям и простым гражданам становится тяжелее брать кредиты и развиваться. Но в то же время людям выгоднее открывать вклады, поскольку банки могут повысить ставки по депозитам, правда, вся соль заключается в том, что они не обязаны этого делать.

«Ключевая ставка заведомо ограничивает возможности экономического роста, а снижение экономического роста неминуемо ведёт к обнищанию населения. Поэтому любое повышение ключевой ставки является негативным для экономики, а значит, и для социальной сферы», — считает экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.

С начала октября российские банки уже заняли у Банка России больше 7 трлн рублей. Это может указывать на то, что они ждут очередного повышения ключевой ставки и создают резервы. Тем не менее, считают эксперты, несмотря на такую динамику, в первой декаде октября максимальные ставки по продуктам наблюдались лишь у 10% крупнейших кредитных организаций. А повышение ставки на один или два процентных пункта в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, но будет способствовать его укреплению в будущем.

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#ключевая ставка
#центробанк
#банки
#цб рф
#кредиты
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ТАСС: Германия втрое или вчетверо переплачивает за американский сжиженный газ
21 октября 2023, 02:53

Фото: iStock/Oliver_Boehmer

Член парламентского комитета ФРГ по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре, являющийся депутатом Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», считает, что Германия в три или четыре раза переплачивает за поставки сжиженного газа из США. Об этом сообщает ТАСС.
«Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам», — подчеркнул парламентарий.

Почти каждый шестой житель Германии заявляет, что из-за высокой инфляции трудно обеспечить себе прожиточный минимум. Это следует из данных опроса, проведённого социологами YouGov по заказу немецкого банка Postbank.

17,2% опрошенных заявили, что не могут оплачивать повседневные расходы из-за подсочивших в этом году цен. Год назад так отвечали 11% респондентов. Используют накопления для покрытия ежедневных трат 28,1% респондентов, еще 10% опрошенных тратят на эти цели значительную часть сбережений. Достаточный уровень дохода в условиях выросших цен отмечается только у 39% опрошенных.

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#россия
#германия
#газ
#плата
#сша
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Дефицит бюджета США вырос ещё на 320 миллиардов долларов
21 октября 2023, 00:38

Фото: iStock/MarianVejcik

Дефицит американского бюджета продолжил свой рост, увеличившись за текущий финансовый год ещё на $320 млрд. Об этом сообщили как министр финансов США Джанет Йеллен, так и глава административно-бюджетного управления администрации Белого дома Шаланда Янг.
Расходы Соединённых Штатов, согласно официально обнародованной информации, уже преодолели отметку $6,1 трлн, а доходы составили свыше $4,4 трлн. В итоге сейчас дефицит американского бюджета достиг отметки в 6,3% ВВП страны.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине.

Кроме этого, государственный долг страны в очередной раз обновил свой исторический максимум Инвесторы предупреждают об опасности складывающейся ситуации: предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают активно избавляться. Высокие процентные ставки и огромная задолженность могут подтолкнуть экономику страны к рецессии еще до конца нынешнего года.

Спрос на американские государственные ценные бумаги пошатнули многие факторы. Кроме высоких ставок, на это оказали влияние, в частности, растущий дефицит бюджета и просто неподъемный государственный долг. Только за первый день нового финансового года госдолг США увеличился на 275 миллиардов долларов. Это больше, чем все суверенные обязательства России.

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#бюджет
#сша
#минфин
#деньги
#дефицит
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В Сергиевом Посаде в 2024 году построят новую экоферму
20 октября 2023, 21:44

Фото: Минсельхозпрод МО

В городском округе Сергиев Посад появится экоферма. Ход строительства проверили сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Застройщик, ООО «Зеленград», планирует возвести экоферму в рекордно короткие сроки – менее, чем за полгода. На ферме будут выращивать коров, птиц и овец, производить молочную и мясную продукцию», – говорится в сообщении.
Большой животноводческий комплекс будет включать молочный цех, цех полуфабрикатов, птичники для бройлеров и несушек, коровник, овчарню. Будут возведены все необходимые инфраструктурные объекты.
 
Рабочие приступили к «нулевому циклу» работ. При строительстве применяют лёгкие стальные тонкостенные конструкции, что позволит завершить работы уже в первом полугодии 2024 года.

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#ферма
#строительство
#сельское хозяйство
#главгосстройнадзор мо
#подмосковье
#московская область
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В Дубне будут производить жизненно необходимые лекарства
20 октября 2023, 19:00

Фото: Мининвест МО

В особой экономической зоне «Дубна» начали строительство производства лекарств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Объём инвестиций компании «Аргументум Фарма» превышает 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Площадь научно-производственного комплекса составит более 6,5 тыс кв м. Строители уже возвели колонны и каркас здания. Завершить строительство планируют до конца II квартала 2025 года.   

Компания будет производить лекарства для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии и инфаркта миокарда. На предприятии будут производить анальгетики, препараты для лечения ревматических и онкологических заболеваний.   На предприятии создадут свыше 100 рабочих мест. С запуском второй очереди штат будет увеличен. 

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#мининвест мо
#экономика
#лекарства
#производство
#оэз «дубна»
#московская область
#подмосковье
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Вице-премьер РФ Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Вице-премьер РФ Белоусов рассказал о неочевидных типах бизнеса
20 октября 2023, 18:30

Фото: istockphoto/Thapana Onphalai

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал о классификации способов ведения бизнеса, которую придумал его знакомый в 90-е годы прошлого века. Он назвал три типа бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить».
Подводя итог пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», посвященной теме «Единороги на рынках будущего», вице-премьер напомнил, что «Единорогами» называют стартапы, рыночная стоимость которых составляет 1 миллиард долларов и более. Вице-премьер сравнил историю успеха компаний-единорогов с Золушкой.

Что касается нестандартной классификации, то Белоусов раскрыл, что означает озвученная им градация. «Крысить» — это значит по-быстрому налететь, съесть и бежать к другой кучке. «Хрючить» — это когда есть одно корыто с пищей сомнительной свежести и происхождения, и все к нему припадают, отталкивая друг друга. «Копытить» — это когда приходится долго-долго стучать по льду копытами, чтобы извлечь из-под него кусочек ягеля, который можно съесть. Вице-премьер с удовольствием отметил, что термина «единорожить» нет и не может быть в этом сомнительном ряду.

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