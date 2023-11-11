Миллер: страны Европы, отказавшиеся от российского газа, продолжают его получать

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский газ продолжает поступать в несколько стран Европы, которые якобы от него отказались. Об этом Миллер сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа, как указано в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.
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