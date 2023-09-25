Минэкономики прогнозирует высокий уровень инфляции в следующем году

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Среднегодовой уровень инфляции в России в 2024 году ожидается в районе 7,2%. Об этом сообщил министр экономики страны Михаил Решетников в Совете Федерации.
По прогнозу Центрального банка РФ, инфляция в стране в ближайшие месяцы продолжит расти и к концу 2023 года ее уровень составит около 7%. Регулятор считает причиной этого низкий курс рубля, а также тем, что внутренний спрос опережает возможности предложения.
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Александр Бойцов