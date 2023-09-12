Минэнерго: несмотря на логистику, ситуация с топливом в Крыму нормализовалась

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В Минэнерго России сообщили, что ситуация с доставкой топлива в Крым нормализовалась, несмотря на сложности в логистике.
Отмечается, что регион обеспечен бензином на десять-двенадцать суток, а дизельным топливом – на пять суток.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку мелкооптовой торговли бензином и дизельным топливом. Мелкооптовые продавцы подозреваются в дополнительных наценках, влияющие на итоговою стоимость нефтепродуктов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке.
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Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку мелкооптовой торговли бензином и дизельным топливом. Мелкооптовые продавцы подозреваются в дополнительных наценках, влияющие на итоговою стоимость нефтепродуктов.
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Екатерина Коршунова