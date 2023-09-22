В Минэнерго дали прогноз относительно динамики цен на топливо

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В министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен на бензин и дизельное топливо как в опте, так и у независимых АЗС. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.
Снижение цен в мелком и крупном опте даст стабилизацию и необходимую доходность и в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам также снизить цены, отметил Рубцов. Кроме того, недавно введенные правительством РФ ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, что также может привести к дополнительному снижению цен.
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Александр Бойцов