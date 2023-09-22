В Минэнерго дали прогноз относительно динамики цен на топливо

Запрет экспорта бензина и дизельного топлива введён бессрочно, заявили в Минэнерго. Срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка.

Заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев заявил, что ограничения уже показали свои результаты: бензин упал примерно на 10%. Однако в беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что рынок ждёт дальнейших решений по вопросу.

«Сегодня будет ещё одно совещание [вице-премьера Александа] Новака с представителями нефтяных компаний и, видимо, будет создаваться некая финансовая структура, которая будет стимулировать переработку. Потому что в том виде, в котором сейчас есть пошлина, запрещающая весь объём поставок бензина и дизеля, будет означать риск снижения нефтепереработки или производства дизеля. То есть будет производиться не товарный продукт Евро-5 и Евро-4, а печное топливо или газойль», — сказал Гусев.