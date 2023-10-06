Минэнерго рассказало о тенденции к снижению розничных цен на топливо

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Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго России фиксирует тенденцию по снижению розничных цен на топливо в стране. Об этом Шульгинов сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило вспомогательные меры по стабилизации рынка топлива. В списке оказалась корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизельного топлива на 2% и 3% соответственно. Также 1 октября планируется восстановление топливного демпфера.
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Екатерина Коршунова