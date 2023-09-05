Ъ: Минэнерго рассматривает возможность возвращения полных выплат по демпферу на топливо

Фото: iStock/bizoo_n
Минэнерго РФ обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ранее Минфин РФ в два раза сократил размер выплат по демпферу на бензин и дизельное топливо до конца 2026 года.
Уточняется, что в августе нефтяные компании не смогли увеличить переработку, а в сентябре, из-за проведения плановых ремонтов, объёмы переработки сократятся. Это будет оказывать давление на рынок, несмотря на окончание основного сезона отпусков.
Также издание подчёркивает, что хоть Минфин и не против возвращения к полным выплатам по демпферу, оно требует компенсации дополнительных расходов бюджета.
По мнению авторов статьи «Коммерсанта», единственной возможной мерой для снижения оптовых цен на топливо является возвращение полных выплат по демпферу. При этом, в настоящее время оптовая цена на бензин и дизтопливо выше того уровня, при котором выплачивается демпфер – это может усложнить ситуацию.
Читайте также:
Новак: на топливном рынке РФ нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс
Президент Независимого топливного союза Баженов высказался против введения госрегулирования цен на дизель
В России цены на дизельное топливо установили рекорд
Уточняется, что в августе нефтяные компании не смогли увеличить переработку, а в сентябре, из-за проведения плановых ремонтов, объёмы переработки сократятся. Это будет оказывать давление на рынок, несмотря на окончание основного сезона отпусков.
По мнению авторов статьи «Коммерсанта», единственной возможной мерой для снижения оптовых цен на топливо является возвращение полных выплат по демпферу. При этом, в настоящее время оптовая цена на бензин и дизтопливо выше того уровня, при котором выплачивается демпфер – это может усложнить ситуацию.
Читайте также:
Новак: на топливном рынке РФ нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс
Президент Независимого топливного союза Баженов высказался против введения госрегулирования цен на дизель
В России цены на дизельное топливо установили рекорд
Анастасия Чинкова