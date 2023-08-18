Минфин: 99% алкоголя продают онлайн без лицензии

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По данным НИФИ Минфина, порядка 99% нелегальных онлайн-продаж алкоголя в России осуществляются продавцами без соответствующей лицензии.
В ведомстве отметили, что больше половины продукции, которая продается онлайн, является фальсификатом. В сети существует более двух тысяч сайтов по продаже алкоголя с доставкой, у большинства из которых нет лицензий. Сообщается, что при этом «нет существенного прогресса в снижении смертности от употребления алкоголя».
При неизменности ситуации с нелегальными онлайн-продажами алкоголя через 5 лет суммарный объем выпадающих доходов государственного бюджета составит около 253 миллиардов рублей.
Напомним, в настоящий момент онлайн-продажа алкоголя в России не разрешена законом.
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При неизменности ситуации с нелегальными онлайн-продажами алкоголя через 5 лет суммарный объем выпадающих доходов государственного бюджета составит около 253 миллиардов рублей.
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Екатерина Коршунова