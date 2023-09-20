Минфин анонсировал возвращение мер валютного контроля

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Российское правительство занимается разработкой мер, которые будут направлены на восстановление валютного контроля в стране. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, меры, которые будут предприняты, позволят контролировать отток капитала, который идет через дружественные России страны.
Называть конкретные меры Моисеев не стал, отметив, что идет их обсуждение, но то, как они будут реализованы пока не известно. Он также отметил, что введенные рычаги смогут сдерживать волатильность курса и стабилизировать ситуацию на рынке. После того, как разработка мер завершится, они будут представлены россиянам, отметил заместитель министра.
Прежде сообщалось, что названы условия, при которых доллар взлетит.
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Называть конкретные меры Моисеев не стал, отметив, что идет их обсуждение, но то, как они будут реализованы пока не известно. Он также отметил, что введенные рычаги смогут сдерживать волатильность курса и стабилизировать ситуацию на рынке. После того, как разработка мер завершится, они будут представлены россиянам, отметил заместитель министра.
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Анастасия Крестьянова