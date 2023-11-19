Минфин ФРГ предупредил о последствиях изъятия судом €60 млрд

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Судебный запрет в Германии на перераспределение невостребованных кредитов в размере 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые последствия для экономики страны. Об этом предупредил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
В интервью изданию Bild глава Минфина предупредил, что эта блокировка судом €60 млрд приведет к тяжелым последствиям для экономики страны в краткосрочной перспективе. По мнению Линднера, теперь государству придется модернизировать экономику, опираясь на меньшие вложения.
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Александр Бойцов