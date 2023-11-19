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Минфин ФРГ предупредил о последствиях изъятия судом €60 млрд

19 ноября 2023, 16:16
Фото: istockphoto/Leestat

Фото: istockphoto/Leestat

Судебный запрет в Германии на перераспределение невостребованных кредитов в размере 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые последствия для экономики страны. Об этом предупредил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Ранее немецкий конституционный суд признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. Судебный орган сослался на действующий принцип так называемого «долгового тормоза», не позволяющего неограниченно увеличивать долговой бюджет государства.

В интервью изданию Bild глава Минфина предупредил, что эта блокировка судом €60 млрд приведет к тяжелым последствиям для экономики страны в краткосрочной перспективе. По мнению Линднера, теперь государству придется модернизировать экономику, опираясь на меньшие вложения.

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#экономика
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Песков охарактеризовал состояние российской экономики
Песков: Российская экономика сумела не рухнуть под санкционным давлением
19 ноября 2023, 12:44

Фото: сайт Кремля

У России есть большой запас прочности и экономический потенциал. Это позволило стране выстоять под санкционным давлением и не позволить экономике развалиться.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Официальный представитель Кремля признал, что угроза обвала российской экономики после введения санкций реально существовала. Пришлось мобилизовать все ресурсы и средства, чтобы избежать этого.

Песков подчеркнул, что за всю историю ни одна страна мира не сталкивалась с таким внешним давлением, какое пришлось выдержать России после 2022 года. Он напомнил, что антироссийские санкции Запад применил после двух лет пандемии коронавируса, которая также нанесла сильный удар по экономике. То, что страна, благодаря верным решениям и титанической работе правительства и политического руководства, не только не развалилась, но и вывела экономику на траекторию роста, говорит об огромном внутреннем потенциале и способности выдерживать любые удары, заключил пресс-секретарь президента.

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Источник: мусульманские страны надавили на США при принятии декларации АТЭС
США отказались от политзаявлений в декларации АТЭС из-за мусульманских стран
18 ноября 2023, 08:14

Фото: istockphoto / :Jon Rehg

Америка отказалась от политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за сильного давления мусульманских стран, рассказал РИА Новости анонимный источник в одной из делегаций.
Декларация, принятая в результате саммита в Сан-Франциско, говорит о том, что политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет эффективной в том случае, если появится своевременное реагирование на интересы всех людей и экономик. 
 
Участники саммита заявили, что готовы к реформированию ВТО. Они считают, что необходимо создать свободную, открытую, честную и предсказуемую торговлю и инвестиционную среду. 

Тем временем, Соединенные Штаты заявили, что военные действия на Украине усиливают слабость мировой экономики и мешают его росту. 

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#сша
#декларация
#политика
#украина
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Путин заявил, что «в российской экономике хорошая погода»
Владимир Путин: По итогам 2023 года рост экономики России превысит 3 процента ВВП
18 ноября 2023, 02:17

Фото: Сайт Кремля

В российской экономике «хорошая погода, в отличие от европейской», и по итогам 2023 года её рост может превысить 3% от ВВП страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
«Вот вчера только с гордостью председатель правительства Мишустин доложил, у нас за последний месяц рост экономики – 5,5% от ВВП, по году будет свыше 3%», – отметил глава российского государства (цитата по РИА Новости).

Президент подчеркнул, что эта оценка — твёрдая и уверенная, в то время как раньше подобные цифры назывались осторожно —  2,7%, 2,5%, 2,8% от ВВП.

Россия по паритету покупательной способности обогнала Германию, и такие тенденции нарастают, заявил Владимир Путин.

15 ноября президент России Владимир Путин провёл встречу с представителями крупного бизнеса, которые обсудили с Владимиром Путиным создание конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода компаний в Россию, а также совершенствование инвестиционной привлекательности российской экономики.

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#экономика
#владимир путин
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В Подмосковье работает 41 импортозамещающее предприятие машиностроения и металлургии
17 ноября 2023, 21:58

Фото: Мининвест МО

В Московской области реализуется более 40 импортозамещающих проектов в сфере машиностроения и металлургии. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас на разных стадиях реализации находится 41 проект импортозамещения в машиностроении и металлургии. Объём инвестиций превышает 47,1 млрд рублей. На предприятиях планируют создать около 3,9 тыс рабочих мест», – уточнила Зиновьева.  
Как рассказали в министерстве, например, компания «ТРАКС» производит в Мытищах компрессоры для климатического оборудования железнодорожных вагонов и автобусов. Инвестиции составят более 1,2 млрд рублей.  

Другой проект реализует компания «Трейлер» из городского округа Ступино. Инвестор локализует там производство элементов подвески в рамках расширения производства прицепной техники. Компания первой в регионе получила под производство участок по программе «Земля за 1 рубль». 

В Мининвесте отметили, что Подмосковье остаётся лидером по числу проектов в сфере импортозамещения среди российских регионов.

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#мининвест мо
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#экономика
#импортозамещение
#земля за 1 рубль
#подмосковье
#московская область
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Россия возобновила экспорт бензина, сообщили в Минэнерго
Минэнерго: правительство сняло запрет на экспорт бензина с 17 ноября
17 ноября 2023, 20:40

Фото: iStock/Nostal6ie

Правительство России сняло запрет на вывоз бензина из страны с 17 ноября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
В ведомстве пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с топливом на внутреннем рынке стабилизировалась, биржевые цены понизились, а количество бензина в хранилищах России достигло двух миллионов тонн. 

Кроме того, правительство обуславливает снятие запрета на экспорт тем, что в преддверии зимнего периода спрос на бензин значительно падает, поэтому нельзя допустить разгрузки НПЗ и необходимо сохранять высокие уровни производства топлива.

В Минэнерго также отметили, что отслеживание ситуации с ценами на топливо продолжится. И, при необходимости, будут оперативно приняты все необходимые меры.

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#топливо
#экспорт
#россия
#бензин
#правительство
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В индустриальном парке Соболиха будут выпускать изделия из камня
17 ноября 2023, 17:17

Фото: Istockphoto / natbits

В Балашихе появится предприятие по обработке натурального и искусственного камня. Разрешение на строительство получил резидент индустриального парка Соболиха, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«В рамках первого этапа строительства индивидуальный предприниматель возведёт производственное здание площадью почти 833 кв м, в рамках второго – ещё одно, площадью 666,5 «квадратов». Объем инвестиций в проект составляет 30 млн рублей», – говорится в сообщении.
Реализующий проект предприниматель выпускает продукцию из камня: столешницы и столы, ступени, подоконники, камины, декоративные панно из камня, изделия для отделки фасадов зданий и многие другое.
 
Ожидается, что новое производство заработает в III квартале 2025 года. На нём создадут 10 рабочих мест. 

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#экономика
#подмосковье
#московская область
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Центробанк России сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
Центробанк РФ заявил, что у него нет казначейских обязательств США
17 ноября 2023, 13:57

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Центральный банк РФ заявил, что у него нет казначейских обязательств перед Соединенными Штатами. Об этом сообщает ТАСС.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — сказано в сообщении.
Кроме того, сведенья по объему вложения разных стран в эти бумаги может прокомментировать только казначейство США. 

Ранее сообщалось, что Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. Сейчас его уровень — 16 242 рублей. Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» напомнил, что к МРОТу привязаны некоторые социальные выплаты. Подробно читайте в нашем материале

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На Украине заявили о банкротстве страны
Азаров: 75% бюджета Украины – это заемные или грантовые средства
17 ноября 2023, 12:29

Фото: iStock/alzay

Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Украина является банкротом, ввиду того, что 75% бюджетных денег представляют собой гранты или займы.
По его словам, кризис на Украине начался уже давно, при этом уже зафиксировано банкротство страны. Он объяснил, что оно проявляется в неспособности Украины самостоятельно пополнить свой бюджет.

«75% бюджета – это заемные или грантовые средства! И они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере 1,5 миллиардов евро», - написал Азаров на своей странице в соцсети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена будет отступить в случае прекращения поддержки странами Запада.

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Мишустин оценил идею сбора средств с маркетплейсов для развития «Почты России»
РБК: Мишустин не поддержал сбор с маркетплейсов в пользу «Почты России»
17 ноября 2023, 12:23

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал идею введения инфраструктурного сбора с маркетплейсов для улучшения финансово-экономического состояния «Почты России». Об этом сообщает РБК.
Напомним, в конце сентября появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность развития «Почты России» с помощью денежных средств от маркетплейсов. 

Отмечается, что в ходе совещания, посвящённого развитию «Почты России», принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков.

Отмечается, что Мишустин не поддержал идею Волкова о введении сборов с маркетплейсов, которые, вероятнее всего, были бы переложены на покупателей.

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