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Минфин назвал условие для возобновления налогового соглашения с Британией

Минфин: приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав РФ
19 августа 2023, 20:42

Фото: iStock/Мария Девахина

Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до момента восстановления нарушенных прав РФ. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.
Напомним, 8 августа российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с недружественными странами.

Ранее Министерство финансов России сообщило, что ввод накопительных пенсий в 2002 году вынудил граждан перейти от патерналистского мышления к полаганию только на свои силы. Эксперты отмечают, что экономические кризисы негативно отразились на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды.


До этого в РАНХиГС сделали вывод, что введение накопительной пенсии в стране привело к неудовлетворительным итогам.

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Bloomberg: экспорт с Украины после прекращения зерновой сделки упал на треть
19 августа 2023, 18:13

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Экспорт зерна и масел с Украины упал на треть после приостановки зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, за 4 недели Украина смогла экспортировать 3,2 миллиона тонн зерна, растительных масел и шрота. Сообщается, что украинская компания Agrotrade Group полностью перенаправила экспорт зерна через порты на реке Дунай. Транспортные расходы по такому пути выше на 50%.

Напомним, по информации газеты Wall Street Journal, США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки. План, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Большая часть зерна будет отправляться по Дунаю и через Черное море в румынские порты.

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Bloomberg: Российские власти отказались ужесточать валютный контроль из-за позиции ЦБ
19 августа 2023, 06:36

Фото: iStock/hank5

Власти РФ из-за возражений Центробанка отказались от ужесточения валютного контроля. Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что Минфин настаивал на продаже до 90% валютной выручки.
«ЦБ РФ на фоне ослабления курса рубля возражал против введения жесткого валютного контроля, за который выступал Минфин. Изначально министр финансов Антон Силуанов предлагал обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки», — говорится в публикации.
В Центробанке считают, что на фоне жесткого валютного контроля компании начали бы искать пути обхода. Обменный курс валют определяется с учетом рисков и разницей между курсами внутри РФ и за рубежом, подчеркнул регулятор.

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#цб рф
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#курс
#минфин
#валюта
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Экономист Долгова: Слабый рубль приведет к подорожанию молока, колбасы и яиц
Экономист Долгова: Слабый рубль может привести к подорожанию молока, колбасы и яиц
19 августа 2023, 01:31

Фото: iStock/mikafotostok

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что из-за обесценивания рубля может быть спровоцирован рост цен на ряд продуктов питания. Об этом пишет «АиФ».
По словам экономиста, в зоне риска находятся в том числа колбасные изделия, сосиски и яйца.

«Основными драйверами возможного роста цен являются затраты сельхозпроизводителей на корма, импортные ветеринарные препараты, содержание и ремонт иностранного оборудования», — цитирует издание слова собеседницы.

Она отметила, что все продукты выпускаются отечественными производителями, однако их себестоимость по-прежнему включает в себя импортную составляющую.

«С ослаблением рубля растут расходы на закупку за рубежом яиц для выведения кур-несушек, также дорожают импортные упаковочные материалы. Снижение курса национальной валюты вносит свою лепту в рост затрат и конечных цен», — заключила Долгова.

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#рубль
#россия
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В Подмосковье уже заготовили 670 тыс тонн сена и сенажа на корма животным
18 августа 2023, 21:50

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье уже заготовили более 47 тыс тонн сена и 630 тыс тонн сенажа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. Там отметили, что в регионе продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.
Как отметили в министерстве, на одну корову в сельскохозяйственных организациях заготовлено более 14 центнеров кормовых единиц, то есть 53% от общего плана.
 
Всего в этом году в регионе планируют заготовить более 900 тыс тонн сена и сенажа, а также порядка 720 тыс тонн силоса.

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#подмосковье
#московская область
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Шульгинов: Россия видит потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией
18 августа 2023, 21:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией. Об этом он сообщил на встрече министров энергетики БРИКС.
Шульгинов отметил, что в Бразилию уже идут поставки нефтепродуктов. Однако он также отметил, что потенциал сотрудничества между государствами намного шире.

Шульгинов добавил, что Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, которые были достигнуты между лидерами государств в ходе саммита «Россия – Африка».

Напомним, ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.

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#россия
#африка
#казахстан
#мид
#поставки
#юар
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Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину
Сийярто: идущий через Украину газ из РФ можно направить на «Турецкий поток»
18 августа 2023, 20:00

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что объемы российского газа, которые поступают в Венгрию через Украину, можно перенаправить на «Турецкий поток». Об этом Сийярто сообщил на пресс-конференции.
Ранее Венгрия и «Газпром» в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет. Также Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС «Пакш» к непосредственному сооружению. АЭС «Пакш» - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии, построенная по советскому проекту.

Напомним, газовые запасы Германии неумолимо сокращаются, если ситуация не изменится, то страна рискует столкнуться с тотальной нехваткой газа вплоть до 2027 года. При этом, если грядущая зима будет холодной, то газовые хранилища Германии окажутся пустыми уже к январю 2024 года.

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#россия
#зима
#газпром
#документы
#аэс
#катастрофа
#поставки
#венгрия
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Новая услуга упростила размещение фасадных вывесок в Подмосковье
18 августа 2023, 18:41

Фото: Мининвест МО

Представителям подмосковного бизнеса стало легче размещать фасадные вывески с появлением новой услуги «Согласование фасадных схем». При этом она востребована не только у субъектов МСП, но и у крупных компаний, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Мы унифицировали подход к оказанию этой услуги на территории всего Подмосковья. Саму услугу перевели в электронный вид. Сегодня весь процесс получения необходимых разрешений для согласования фасадных схем занимает до 15 рабочих дней», – пояснила Зиновьева. 
Одним из получателей услуги в новом онлайн-формате стала компания РИГАМОЛЛ. Ранее она не раз пыталась оформить необходимые разрешения для размещения фасадных схем через муниципалитет. Однако процесс затянулся из-за большого количества требований к документам.
 
В итоге услуга предприятие заказать получение услуги онлайн через РПГУ. В результате компании утвердили схему медиафасада в установленные сроки. 
 
Согласование информационных конструкций можно получить по ссылке бесплатно. Получить согласование рекламных конструкций можно здесь. Для получения услуги необходимо оплатить госпошлину в 5 тыс рублей. 

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#экономика
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#екатерина зиновьева
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Российскую компанию Danone переименуют в «Эйч энд Эн» в сентябре
18 августа 2023, 17:16

Фото: iStock/nantonov

Российская компания Danone в сентябре будет переименована в «Эйч энд Эн». Об этом сообщает РИА Новости.
В письме организации своим контрагентам сообщается, что все реквизиты останутся неизменными. 

Напомним, компания Danone присутствует в России с 1992 года. В состав группы в РФ входит ряд заводов, которые расположены в Подмосковье, Петербурге, Татарстане и других областях.

Ранее в середине июля российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. Также заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон» Россия. Соответствующая информация размещена в базе СПАРКС.

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#россия
#владимир путин
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#лидер
#ранхигс
#информация
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Французский производитель запчастей Valeo планирует продать бизнес в России
18 августа 2023, 13:17

Фото: istockphoto/Gorodenkoff

Компания Valeo, которая специализируется на производстве коробок передач, подписала соглашение о передаче активов. Сейчас компания ожидает разрешение регулирующих органов.
По данным Valeo, решение продать бизнес в РФ даст возможность сохранить рабочие места 158 сотрудникам. Компания оставит за собой право обратного выкупа активов в течение 10 лет. Воспользоваться правом станет возможным с 2029 года.

Продажи группы в России составляли менее 1% от общей выручки компании. По итогам первого полугодия нынешнего года общая выручка компании выросла на 19%, до 11,млрд  евро.

Ранее сообщалось, что алкогольный концерн Pernod Ricard, в который входят бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine''''s, водка Absolut, коньяк Ararat и другие, планирует закрыть свое представительство в России. 

Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. Эксперты также указывают на риски, которые связаны с поддержанием офиса в РФ.

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#россия
#производство
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