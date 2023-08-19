Минфин назвал условие для возобновления налогового соглашения с Британией

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Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до момента восстановления нарушенных прав РФ. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.
Напомним, 8 августа российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с недружественными странами.
Ранее Министерство финансов России сообщило, что ввод накопительных пенсий в 2002 году вынудил граждан перейти от патерналистского мышления к полаганию только на свои силы. Эксперты отмечают, что экономические кризисы негативно отразились на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды.
До этого в РАНХиГС сделали вывод, что введение накопительной пенсии в стране привело к неудовлетворительным итогам.
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Ранее Министерство финансов России сообщило, что ввод накопительных пенсий в 2002 году вынудил граждан перейти от патерналистского мышления к полаганию только на свои силы. Эксперты отмечают, что экономические кризисы негативно отразились на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды.
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Екатерина Коршунова