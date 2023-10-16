Министерство финансов планирует поднять минимальную цену на водку

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Министерство финансов России выступило с предложением с 2024 года повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей за поллитровую бутылку. Также, по мысли сотрудников ведомства, должны вырасти цены на коньяк и бренди.
В настоящее время минимальная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, коньяка — 517 рублей, бренди — 375 рублей. В пояснительной записке к проекту приказа уточняется, что при его разработке принимались во внимание влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.
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Александр Бойцов