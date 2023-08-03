Минфин планирует понизить минимальную цену на этиловый спирт

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Минимальная цена на этиловый спирт из пищевого сырья в стране снизится с 68 рублей за литр до 55 рублей.
Об этом сообщает Telegram-канале Минфина РФ. Уже подготовлен соответствующий проект приказа. Данное решение приняли из-за снижения цен на зерновые культуры на внутреннем рынке. Причиной явился высокий урожая в 2022 году.
Приказ вступит в силу в момент официального опубликования.
Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что «мощное лобби» противодействует идее денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем.
Она отметила, что метанол является сильнейшим ядом, который производится в объеме 4,5 млн тонн в год. Об этом она сообщила в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС. Производство такого объема метанола обусловлено его широким применением в химической промышленности. Спикер Совфеда подчеркнула, что его вкус и аромат не отличается от этилового спирта. По данным Минздрава, более 1 тысячи человек в год отравляются метанолом, отметила она.
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В Минфине считают, что снижение минимальной цены даст возможность производителям этилового спирта «адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции».
Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что «мощное лобби» противодействует идее денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем.
Она отметила, что метанол является сильнейшим ядом, который производится в объеме 4,5 млн тонн в год. Об этом она сообщила в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС. Производство такого объема метанола обусловлено его широким применением в химической промышленности. Спикер Совфеда подчеркнула, что его вкус и аромат не отличается от этилового спирта. По данным Минздрава, более 1 тысячи человек в год отравляются метанолом, отметила она.
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Мария Фирсова