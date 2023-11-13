Минфин: Почти 39% бюджета России в 2024 году уйдет на оборону и безопасность

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от экспортной пошлины, так как это больно ударит по российской рыболовной отрасли и, как результат, по потребителям. О связи между рыболовством и вывозом топлива пишет РИА Новости.