Минфин: правительство создает иностранным компаниям нужные условия для работы

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Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России.
Сообщается, что для работы иностранных компаний в РФ создаются все необходимые условия.
Напомним, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти приняли решение о выплате иностранцам дивидендов без ограничений, если они будут инвестировать средства в экономику РФ. В ходе выступления на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, министр отметил, что финансовый суверенитет, безусловно, не подразумевает самоизоляцию.
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«Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену», — заявили в ведомстве.
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