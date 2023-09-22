Минфин предложил рассчитывать бюджетное правило исходя базовой из цены на нефть

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Ранее сообщалось, что в 2023-2025 годах было запланировано действие переходного варианта бюджетного правила, когда при превышении номинального объема нефтегазовых доходов 8 триллионов рублей сверхдоходы направляются в фонд национального благосостояния России (ФНБ). Решение о выходе на рынок Минфин собирался в течение этого времени принимать ориентируясь на базовый месячный объем этих доходов. Сейчас ведомство предложило вернуться к варианту с расчетом параметров бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть.
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