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Минфин предложил рассчитывать бюджетное правило исходя базовой из цены на нефть

22 сентября 2023, 18:46
Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Министерство финансов России предлагает с 2024 года вернуться к расчету параметров бюджетного правила, исходя из базовой цены на нефть (60 долларов за баррель), а не суммы доходов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании правительства.

Реализация бюджетной политики в период 2024-2026 годов запланировано в логике бюджетного правила с постепенным выходом на первичный баланс бюджета к 2025 году. Как пояснил министр финансов, это позволит защитить экономику и бюджет от различных внешних потрясений.

Ранее сообщалось, что в 2023-2025 годах было запланировано действие переходного варианта бюджетного правила, когда при превышении номинального объема нефтегазовых доходов 8 триллионов рублей сверхдоходы направляются в фонд национального благосостояния России (ФНБ). Решение о выходе на рынок Минфин собирался в течение этого времени принимать ориентируясь на базовый месячный объем этих доходов. Сейчас ведомство предложило вернуться к варианту с расчетом параметров бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть.

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Подмосковье стало лидером окружного этапа премии «Экспортёр года» в ЦФО
22 сентября 2023, 19:15

Фото: Istockphoto / Tryaging

Московская область стала лидером окружного этапа Всероссийской премии «Экспортёр года» в Центральном федеральном округе по числу проектов, отмеченных конкурсной комиссией. В Подмосковье насчитывается 15 таких проектов. В Москве комиссия выделила 13 проектов, в Смоленской области – семь.
Награждение победителей и призёров состоится 26 сентября в Смоленске на площадке отеля «Дубрава». Начало церемонии – в 15 часов. 
 
Победители в ЦФО определены решением комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра и бизнес-сообщества. Всего названы лидеры в 20 номинациях, каждый победитель номинирован на федеральный финал. 
 
«Конкурс «Экспортер года» имеет большое значение для развития экспортной деятельности, способствует привлечению внимания к успешным предприятиям и стимулирует развитие международной торговли», – заявила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
 
Победители федерального этапа конкурса «Экспортёр года» будут названы на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится 19-20 октября.

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#экспорт
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#экономика
#подмосковье
#московская область
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Министр Решетников: К концу года доллар будет стоить 94 рубля
22 сентября 2023, 17:27

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Министерство экономического развития России прогнозирует к концу года укрепление национальной валюты. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что американский доллар к началу 2024 года будет стоить 94 рубля.
Новое равновесие в 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала будет складываться в пределах 90-92 рублей за доллар, сообщил министр Минэкономразвития, представляя на заседании правительства в пятницу, 22 сентября, основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на период 2024-2026 годов.

Стоит отметить, что во второй половине сентября рубль имеет тенденцию к стабилизации  курса и укреплению. Доллар уже торгуется ниже 96 рублей за единицу.

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#доллар
#рубль
#изменения
#страны
#министр
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Под Рузой появится импортозамещающее производство газобетонных блоков
22 сентября 2023, 17:20

Фото: Мининвест МО

В Рузском городском округе стартовало строительство производства по выпуску стройматериалов в рамках импортозамещения. Завод «М-Блок» получил в аренду участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в строительство составляют около 20 млн рублей. Продукция завода – стеновые и перегородочные блоки из газобетона, объём производства составит до 1,5 тыс кубометров в месяц. Предприятие планируют запустить в будущем году. Там создадут около 20 рабочих мест», – рассказала Зиновьева
Работы уже находятся в активной фазе. На площадке залили фундамент. Сейчас идут закладка стен и изготовление ферм для крыши. 
«Новое производство завода «М-Блок» позволит заменить импортные блоки из газобетона, широко применяющиеся при строительстве многоквартирных домов», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она добавила, что несмотря на санкции, российский строительный сектор продолжает расширяться. Регион поддерживает создание новых производств.
 
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#строительство
#производство
#экономика
#импортозамещение
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье представителям малого и среднего бизнеса возместили затраты за выход на маркетплейсы
22 сентября 2023, 17:02

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

С начала текущего года субсидии на возмещение затрат по франшизе получили 60 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 25 миллионов рублей, а компенсации за выход на маркетплейсы получили 143 подмосковных предпринимателя, общая сумма компенсации составила 38,2 миллионов.

«Общая сумма поддержки, оказанной подмосковным предпринимателям в рамках этих двух видов субсидий, превысила с начала года 63 миллиона рублей и это лишь малая часть обширного перечня инструментов поддержки МСП, существующих у нас в регионе. Также мы продолжаем развивать сервисы для сектора МСП», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Ознакомиться с перечнем всех предоставляемых мер поддержки малому и среднему бизнесу территории Подмосковья можно на Инвестиционном портале Московской области. 

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#подмосковье
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#министр
#онлайн
#екатерина зиновьева
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Мишустин: Повышение МРОТ увеличит зарплаты более чем 4,5 миллиона россиян
22 сентября 2023, 17:02

Фото: сайт Кремля

В России с 1 января 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина на 18,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это существенно выше уровня инфляции.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновники на встрече обсуждают проект федерального бюджета России на 2024-2026 годы. Уже с 1 января следующего года МРОТ будет выше 19,2 тысячи рублей. Такая индексация заметно превысит темпы инфляции, подчеркнул глава кабинета министров. Мишустин также добавил, что повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты сразу для более чем 4,5 миллиона граждан.

Также председатель правительства России отметил, что выполнение социальных обязательств перед людьми является приоритетной задачей государства, и этому вопросу при формировании бюджета также будет уделено повышенное внимание.

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#страны
#михаил мишустин
#министр
#мрот
#зарплаты
#чиновники
#индексация
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ЦБ Швейцарии: Украина станет причиной падения европейской экономики
22 сентября 2023, 16:37

Фото: istockphoto/:sinonimas

Конфликт на Украине уже привел к резкому росту инфляции во многих европейских странах. Его негативные последствия для экономики Старого Света уже в ближайшей перспективе, через год-два, будут в два раза сильнее.
К такому выводу пришли специалисты Национального банка Швейцарии, проанализировав результаты проведенного ими исследования. Вероятность возрастания негативного влияния военных действий на экономическое положение европейских государств также рассматривается экспертами как весьма высокая.

При исследовании принималось во внимание влияние вооруженного конфликта на Украине на экономическое положение Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Как указано в докладе по итогам работы аналитиков, при отсутствии конфликта инфляция в этих странах по итогам 2022 года была бы ниже на 0,2-0,4%, а валовый внутренний продукт (ВВП) был бы больше на 0,1-0,8%. В частности, боевые действия на Украине серьезно ударили по экономикам Германии и Великобритании. Из-за участия в конфликте эти страны недополучили по 0,7% ВВП.

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#страны
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#инфляция
#ввп
#европа
#экономика
#украина
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Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара и евро на октябрь
Инвестор Сидоров: в октябре доллар составит 97 рублей, евро – 103 рубля
22 сентября 2023, 15:16

Фото: iStock/ipopba

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT предположил, как будут меняться курсы доллара, евро и юаня в октябре.
По словам специалиста, введённые кабмином меры по стабилизации ситуации на валютном рынке не смогут в короткие сроки изменить ситуацию.

В настоящее время курс доллара составляет 96,07 рублей, евро – 102,36, а юань – 13,13 рублей. 

При этом, по прогнозам собеседника RT, в следующем месяце за доллар будут просить около 97 рублей, за евро – не более 103 рублей, а за юань – 13,5 рублей. Таким образом, начало октября не должно принести резкие скачки курса.

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#курс
#доллар
#евро
#экономика
#россия
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ОЭЗ «Кашира» обеспечит работой более 1,5 тыс жителей
22 сентября 2023, 14:59

Фото: администрация г. о. Кашира

В особой экономической зоне в Кашире получат работу более 1,5 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
ОЭЗ успешно развиваются в Подмосковье более 15 лет. Производства, расположенные на этих территориях, привлекают значительные средства российских и зарубежных инвесторов, благодаря которым развивается инфраструктура муниципалитетов и создаются новые рабочие места. 
«В прошлом году в особой экономической зоне «Кашира» начали работать такие крупные предприятия, как «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира», «Кератех», «ГрэйтБилд» и «Л-ПАК». Некоторые компании уже приступили к строительству производств, переговоры с другими потенциальными инвесторами только продолжаются. Осенью начнётся строительство подъездной дороги, которая соединит региональную сеть с предприятиями особой экономической зоны», – говорится в сообщении. 
ОЭЗ «Кашира» была создана постановлением правительства России 7 ноября 2019 года. Она специализируется на агро- и пищевой промышленности, энергетике, товарах народного потребления, металлургии, машиностроении, логистике, деревообрабатывающей и химической промышленности.
 
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#кашира
#оэз
#экономика
#подмосковье
#московская область
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В Минэнерго дали прогноз относительно динамики цен на топливо
Минэнерго прогнозирует скорое снижение цен на топливо
22 сентября 2023, 12:52

Фото: istockphoto/bizoo_n

В министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен на бензин и дизельное топливо как в опте, так и у независимых АЗС. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.
На заседании в Совете Федерации РФ чиновник сообщил, что специалисты министерства уже  несколько дней наблюдают снижение цен на топливо в разных регионах страны. Аналитики полагают, что эта тенденция сохранится и в ближайшее время уменьшение стоимости бензина и дизеля станет заметнее.

Снижение цен в мелком и крупном опте даст стабилизацию и необходимую доходность и в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам также снизить цены, отметил Рубцов. Кроме того, недавно введенные правительством РФ ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, что также может привести к дополнительному снижению цен.

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