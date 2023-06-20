Минфин прокомментировал налоговые условия для удаленных работников

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Минфин РФ: Налоговые условия для работающих удаленно, должны остаться неизменными
В Минфине РФ заявили, что налоговые условия для тех, кто работает удаленно, должны оставаться неизменными. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.
Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что налоговая ставка для удаленных работников должна оставаться такой же, как и для других работников, работающих по найму. Он пояснил, что НДФЛ будет уравниваться для резидентов и нерезидентов. Он также обратил внимание на то, что в зависимости от конкретной ситуации, ставка должна определяться российской компанией.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума одобрила проект об НДФЛ для работающих из-за границы.
Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что налоговая ставка для удаленных работников должна оставаться такой же, как и для других работников, работающих по найму. Он пояснил, что НДФЛ будет уравниваться для резидентов и нерезидентов. Он также обратил внимание на то, что в зависимости от конкретной ситуации, ставка должна определяться российской компанией.
Анастасия Крестьянова