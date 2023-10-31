Минфин прокомментировал заявление главы Carlsberg о краже их бизнеса в России

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Российское Министерство финансов выступило с официальным комментарием по поводу слову генерального директора пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена о том, что Россия якобы украла местный бизнес компании. Об этом 1 ноября пишут «Известия».
В Минфине напомнили, что ООО «Пивоваренная компания «Балтика», бывшая российским подразделением Carlsberg, перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества. При этом ведомство отметило, что никакого изменения ни в структуре, ни в составе, ни в полномочиях собственников «Балтики» не произошло.
Ранее генеральный директор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что пивоваренная компания разорвала отношения со своим российским бизнесом, но не намерена соглашаться на сделку с Россией, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов».
Напомним, что 16 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России в лице Росимущества.
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«Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», — отмечается в заявлении Минфина.
Напомним, что 16 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России в лице Росимущества.
Датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», объявила о завершении работы в России в марте 2022 года. В июне этого года был найден покупатель, однако его имя, а также точные сроки завершения продажи активов пока неизвестны.
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Артем Путинцев