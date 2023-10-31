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Минфин прокомментировал заявление главы Carlsberg о краже их бизнеса в России

31 октября 2023, 23:38
Фото: iStock/cagkansayin

Фото: iStock/cagkansayin

Российское Министерство финансов выступило с официальным комментарием по поводу слову генерального директора пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена о том, что Россия якобы украла местный бизнес компании. Об этом 1 ноября пишут «Известия».
В Минфине напомнили, что ООО «Пивоваренная компания «Балтика», бывшая российским подразделением Carlsberg, перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества. При этом ведомство отметило, что никакого изменения ни в структуре, ни в составе, ни в полномочиях собственников «Балтики» не произошло.

«Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», — отмечается в заявлении Минфина.


Ранее генеральный директор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил, что пивоваренная компания разорвала отношения со своим российским бизнесом, но не намерена соглашаться на сделку с Россией, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов».

Напомним, что 16 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России в лице Росимущества.

Датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», объявила о завершении работы в России в марте 2022 года. В июне этого года был найден покупатель, однако его имя, а также точные сроки завершения продажи активов пока неизвестны.

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#минфин
#бизнес
#россия
#пиво
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Гендиректор Carlsberg Ааруп-Андерсен заявил, что Россия украла бизнес компании
31 октября 2023, 18:35

Фото: iStock/industryview

Пивоваренная компания Carlsberg полностью разорвала отношения со своим российским бизнесом, но не намерена соглашаться на сделку с Россией, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов». Об этом сообщил гендиректор компании Якоб Ааруп-Андерсен.
Фирма 31 октября предоставила отчётность за третий квартал текущего года. С июля по сентябрь выручка возросла на 0,3%, составив 2,89 млрд долларов. В отчёте также фигурировали планы по защите активов, которые сейчас относятся к компании «Балтика», находящейся во временном управлении Росимущества. На фоне этого бухгалтерское списание активов составило порядка одного млрд долларов. 

Комментируя сложившуюся ситуацию Ааруп-Андерсен подчеркнул, что российские власти, по его мнению, украли бизнес Carlsberg в России. Он отметил, что компания не будет способствовать узакониванию такого поступка. 

Напомним, что компания Carlsberg собираясь покидать российский рынок, искала покупателя для принадлежащей ей Baltika Breweries. Но 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Балтика» временно переходит под управление Росимуществу.

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#россия
#торговля
#рынок
#компании
#бизнес
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«Росатом» не раскрыл коммерческую составляющую проекта по строительству БелАЭС
«Росатом» не раскрыл коммерческую составляющую строительства БелАЭС
31 октября 2023, 17:40

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Госкорпорация «Росатом» отказалась комментировать коммерческую составляющую проекта по строительству БелАЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна потребовала от России компенсацию из-за смещения срока ввода в эксплуатацию БелАЭС. 

В сообщении госкорпорации отмечается, что проект крайне сложен, поэтому идти навстречу заказчикам по ряду позиций на взаимовыгодных условиях – нормальная практика. Однако коммерческая составляющая проекта не раскрывается. 

Также в «Росатоме» объяснили, что процесс сооружения БелАЭС никогда не ускорялся в ущерб требованиям безопасности. Комментируя перенесение сроков ввода в эксплуатацию, в корпорации отметили, что строительство АЭС пришлось сначала на пандемию, а затем на обострение внешнеполитической обстановки с последующим введением санкционных ограничений. Кроме того, Белоруссия – страна, никогда прежде не занимавшаяся большой атомной энергетикой, что также замедляет процесс ввода в эксплуатацию. 

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#белоруссия
#россия
#аэс
#проект
#александр лукашенко
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Патрушев: Роль параллельного импорта в экономике должна меняться
31 октября 2023, 17:25

Фото: istockphoto/Tryaging

Из-за параллельного импорта российские компании продолжают пользоваться готовыми продуктами, а сами не ведут разработок, не проявляют инновационную активность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
По его мнению, параллельный импорт уже выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров. Теперь его следует использовать только в тех случаях, когда без него действительно не обойтись, передает «ИнтерФакс». Секретарь Совбеза также отметил, что проблемы зависимости от импорта стали острее из-за ужесточения Западом санкционного давления. Это требует новых мер для обеспечения технологической независимости, в том числе в целях обороны и безопасности страны.

В конце мая 2023 года в Минпромторге заявили, что механизм параллельного импорта будет продолжать работать, но перечень товаров будет сокращаться. Как сказал вице-премьер Денис Мантуров, изначально в списке товаров было около 1,3 тысячи позиций, сейчас их осталось 300.

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#денис мантуров
#страны
#импорт
#инновации
#экономика
#безопасность
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Мишустин заявил об увеличении показателя ВВП России почти на 3%
Мишустин: ВВП России за девять месяцев вырос на 2,8%
31 октября 2023, 17:15

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. Об этом в ходе совещания по вопросам экономики сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что повышение на 2,8% за прошедшие девять месяцев – это предварительная оценка Минэкономразвития. 

По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.

Ранее президент РФ Владимир Путин прогнозировал рост ВВП России. По его оценке, по завершении 2023 года, показатель должен составить от 2,8% до 3%. Глава государства отмечал, что такой показатель – это хороший результат. По его словам, Россия полностью преодолела спад, который отмечался в прошлому году, поэтому сейчас идёт стремительный рост показателей. 

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#михаил мишустин
#ввп
#экономика
#россия
#рост
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Госдума отклонила законопроект о расширении полномочий Банка России
ГД в I чтении отклонила проект закона о расширении функций и полномочий ЦБ
31 октября 2023, 16:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума отклонила в первом чтении законопроект от депутатов фракции КПРФ, которые предложили расширить функции и полномочия Банка России.
Законопроект должен был внести дополнения в закон о деятельности Центробанка. Так, предлагалось обозначить определения понятий золотовалютный резерв (ЗВР) РФ и золотой запас РФ, а также внести общие положения о порядке формирования и использования ЗВР. 

Также документом предусматривается, что Центробанк должен заниматься разработкой стратегических основ валютной политики России, а не только реализовывать денежно-кредитную политику. Разработчики законопроекта посчитали правильной политику размещения части финансовых резервов в монетарное золото.

Кроме того, законопроект должен был закрепить за Банком России обязанность по созданию условий для переориентации кредитных организаций на инвестионно-кредитную деятельность и установку дополнительных требований к кандидатам, которые выдвигаются на должности председателя Центробанка и членов совета директоров. 

Однако Счётная палата РФ, Банк России и комитет Госдумы по финансовому рынку единогласно выступили против принятия этого законопроекта. В Кабмине отметили, что положения о переориентации кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность являются нарушением Конституции РФ, где обозначено право на свободу экономической деятельности. 

В Центробанке отметили, что для внесения определений понятиям ЗВР и золотой запас, необходим комплексный подход к терминологии, чтобы избежать путаницы. Также там отметили, что законопроект затрагивает Минфин РФ, то есть, выходит за рамки законодательства ЦБ. 

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#госдума
#банк россии
#законопроект
#кпрф
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Депутат Чепа отреагировал на слова Лукашенко о компенсации за БелАЭС
Депутат Чепа назвал слова Лукашенко о компенсации за БелАЭС корпоративным делом
31 октября 2023, 15:28

Фото: istockphoto/Wlad74

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона должна каким-то образом компенсировать смещение сроков введения в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал это требование корпоративным вопросом.
Парламентарий в разговоре с изданием «Лента.ру» отметил, что президент Белоруссии всегда вникает в дела хозяйствующих субъектов, а также защищает интересы своих компаний и предприятий. Парламентарий подчеркнул, что в причинах задержки ввода в эксплуатацию БелАЭС еще предстоит разобраться. Но Чепа подчеркнул,  что в словах Лукашенко нет какой-то политической подоплеки, это чисто корпоративный вопрос.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона поставила перед Москвой вопрос о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию атомной станции в соответствие с условиями заключенного договора.

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#задержки
#президент
#компенсации
#станции
#александр лукашенко
#белоруссия
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Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 14% годовых
31 октября 2023, 10:06

Фото: iStock/BalkansCat

В России повысили ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых, следует из пресс-релиза Сбербанка.
Директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков сообщил, что повышение ставки по депозитам последовало сразу после сообщения Центробанка о повышении ключевой ставки до 15%. Теперь минимальная ставка по вкладам в рублях составляет 14%.

Отмечается, что ставки повышены по СберВкладу, вкладам «Лучший %» и «Управляй ». При открытии вклада «Лучший %» на полгода, предлагается максимальный доход в размере 14% годовых. Ранее максимальная доходность равнялась 12%.

Широков уточнил, что для получения максимального дохода по большинству вкладов, предлагается открывать их на шесть месяцев. 

Напомним, что в пятницу, 27 октября, Банк России сообщил о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта – до 15% годовых. При этом, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в этом году показатель может продолжить расти.

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#сбербанк
#вклады
#ставка
#банк россии
#ключевая ставка
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В Подмосковье построят новый фармацевтический завод
31 октября 2023, 09:19

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Московской области построят фармацевтического завода по производству гепарина натрия. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Компания «Северный океан» инвестирует 850 млн рублей на завод в Воскресенске. Строительство будет сопровождаться Центром содействия строительству.
Компания будет производить жизненно необходимый гепарин натрия, который используется в лечении заболеваний  сердечно-сосудистой системы, а также препятствует образованию тромбов.
 
Стоит отметить, что проект поступил в Подмосковье из Китая и направлен на импортозамещение. Здание будет размещено на площади более 14 га.

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#фармацевтика
#лекарства
#производство
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В Подмосковье увеличили хранилища до 83 тысяч тонн
30 октября 2023, 16:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За 2023 год в Московской области увеличили мощность хранилищ на 60 тысяч тонн.Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В декабре 2022 года 329 миллиона рублей было выделено на на закупку удобрений, а до апреля текучего года 1,7 млрд рублей на растениеводство и животноводство.

«Также ввели новые меры поддержки на овощи и картофель и на покупку техники. Также компенсируем 25% затрат на строительство хранилищ», -отметил министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов. 

По его словам, лидерам и по вводу новых хранилищ стали Луховицы, Талдом и Егорьевск. Стоит отметить, что в 2024 году планируется увеличить хранилища до 100 тысяч тонн. Это связано с увеличением предоставления земли сельхозпроизводителям, эффективному применению минеральных удобрений, создания современных мощностей хранения урожая, а также строительству крупных молочных ферм и господдержке АПК. 

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