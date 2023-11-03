Минфин рассказал о размерах Фонда национального благосостояния

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin
Министерство финансов РФ сообщило о текущем положении в Фонде национального благосостояния (ФНБ) России. В октябре объем средств в ФНБ составляет 13 триллионов 541,2 миллиарда рублей.
Объем денежных средств в евро на счетах ФНБ в октябре сократился с 4,071 миллиарда до 3,667 миллиарда. Кроме того, на счетах фонда размещено 279,774 миллиарда китайских юаней, 508,265 тонны золота в обезличенной форме и 261,8 миллиона рублей.
Читайте также:
Госдума в первом чтении принят проект федерального бюджета на 2024–2026 годы
Минфин предложил рассчитывать бюджетное правило исходя базовой из цены на нефть
ФНБ России сократился почти на трлн рублей
Александр Бойцов