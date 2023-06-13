Минфин РФ лишит нефтяные компании обещанных льгот

Фото: сайт Минфина РФ
«Ъ»: Минфин России хочет отложить на три года введение налоговых льгот для нефтяных компаний
Минфин РФ планирует лишить нефтяные компании обещанных налоговых льгот на фоне необходимости пополнения бюджета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
По информации издания, министерство предложило отложить введение налоговых льгот на три года. Отмечается, что льготы для выработанных месторождений должны были начать действовать в 2024 году в виде 20% вычета от ставки НДПИ.
Экономист Сергей Ежов подсчитал, что перенос вычета увеличит за три года поступления от НДПИ на 1,15 трлн руб., однако эти доходы на 60% будут компенсированы сокращением поступлений по НДД и налогу на прибыль.
Ранее «Радио 1» писало, что Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в федеральный бюджет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации издания, министерство предложило отложить введение налоговых льгот на три года. Отмечается, что льготы для выработанных месторождений должны были начать действовать в 2024 году в виде 20% вычета от ставки НДПИ.
Ранее «Радио 1» писало, что Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в федеральный бюджет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян