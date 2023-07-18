Минфин РФ планирует увеличить госдолг

В Московской области в мае этого года произвели 57,9 тыс тонн сыров, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Подмосковного Минсельхозпрода. Регион продолжает лидировать в России по объёмам производства сыра.