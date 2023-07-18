Минфин РФ планирует увеличить госдолг

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Минфин России планирует увеличить государственный долг, при этом оставив его в пределах 20% от валового внутреннего продукта.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на замминистра финансов Ирину Окладникову. На текущий момент российский госдолг составляет 22,8 трлн рублей (14,9% ВВП).
По её словам, долг наращивается для поддержки расходов на оборону, а также помощи новым российским регионам.
Ранее сообщалось, что внешний долг России сократился до рекордных 347,7 млрд долларов. Такие данные приводились на 1 июля 2023 года. Об этом сообщала пресс-служба Банка России, подчёркивая, что такой показатель стал минимальным с 2006 года.
Таким образом, с начала года долг России снизился на 33 млрд долларов, то есть на 8,7%. Уточняется, что это произошло из-за сокращения обязательств по долговым инструментам. Кроме того, госдолг сократился из-за продажи нерезидентами суверенных ценных бумаг.
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«Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать госдолг. Мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть», —объяснила Ирина Окладникова.
Ранее сообщалось, что внешний долг России сократился до рекордных 347,7 млрд долларов. Такие данные приводились на 1 июля 2023 года. Об этом сообщала пресс-служба Банка России, подчёркивая, что такой показатель стал минимальным с 2006 года.
Таким образом, с начала года долг России снизился на 33 млрд долларов, то есть на 8,7%. Уточняется, что это произошло из-за сокращения обязательств по долговым инструментам. Кроме того, госдолг сократился из-за продажи нерезидентами суверенных ценных бумаг.
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Мария Фирсова