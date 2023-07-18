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Минфин РФ планирует увеличить госдолг

18 июля 2023, 10:53

Фото: Istockphoto/heckepics

Минфин России планирует увеличить государственный долг, при этом оставив его в пределах 20% от валового внутреннего продукта.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на замминистра финансов Ирину Окладникову. На текущий момент российский госдолг составляет 22,8 трлн рублей (14,9% ВВП).
«Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать госдолг. Мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть», —объяснила Ирина Окладникова.

По её словам, долг наращивается для поддержки расходов на оборону, а также помощи новым российским регионам.

Ранее сообщалось, что внешний долг России сократился до рекордных 347,7 млрд долларов. Такие данные приводились на 1 июля 2023 года. Об этом сообщала пресс-служба Банка России, подчёркивая, что такой показатель стал минимальным с 2006 года.

Таким образом, с начала года долг России снизился на 33 млрд долларов, то есть на 8,7%. Уточняется, что это произошло из-за сокращения обязательств по долговым инструментам. Кроме того, госдолг сократился из-за продажи нерезидентами суверенных ценных бумаг.

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#госдолг
#Минфин
#Россия
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В России начали разрабатывать систему против легализации незаконных доходов
18 июля 2023, 11:18

Фото: iStock/Yury Gubin

Разработка международной системы обмена информации для борьбы с легализацией незаконных доходов началась в России. Об этом сообщили в телеграм-канале кабмина.
Отмечается, что премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования для разработки системы обмена информацией (СОИ). Обмен информацией будет происходить со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Сообщается, что создание прототипа СОИ должно состояться до конца 2023 года. Саму систему планируется создать в 2023–2026 годах на базе российских технологий. В систему будут входить закрытые каналы коммуникации с дружественными странами. Росфинмониторинг станет регулятором проекта по созданию СОИ.

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#незаконные доходы
#Мишустин
#Росфинмониторинг
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«Ъ»: В РФ подорожают соки и газировка из-за курса рубля
18 июля 2023, 06:16

Фото: iStock/Stockah

Крупные производители соков и газировок хотят повысить цены на продукцию на фоне падения курса рубля.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма, которые соответствующие компании направили партнерам в июле текущего года.

«Крупные производители напитков и соков уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа 2023 года. PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2—21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат», — говорится в публикации.

Кроме того, «Сады Придонья» и «Очаково» индексируют цены на 10% из-за подорожания ​материалов, сырья и транспортных изжержек.

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#соки
#Россия
#цены
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Япония может запретить поставлять в РФ машины с объемом двигателя более 1,9 литра
18 июля 2023, 04:23

Фото: iStock/Chaiyaporn1144

Япония планирует перестать поставлять в РФ машины с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом сообщает Yomiuri.
Такие меры могут ввести в рамках очередного пакета антироссийских санкций. По информации издания, решение может быть принято в начале августа.

Кроме того, Япония хочет полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридных авто.

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#Япония
#машины
#Россия
#санкции
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Глава Российского зернового союза Злочевский рассказал, сколько Россия потеряла из-за зерновой сделки
17 июля 2023, 19:08

Фото: istockphoto/:Andrey Iudin

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на отечественные зерновые культуры из-за черноморской инициативы примерно $1 млрд.
По словам Злочевского, это потери только сельхозпроизводителей, не считая производителей удобрений.
 
«Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, которая наносит ущерб российским зерновым поставкам», — сказал Злочевский.
17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки приостановлено. Пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова заявил, что часть договоренностей, которые касались России, не выполнена до сих пор.

Под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна.

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#зерновая сделка
#Украина
#Россия
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Самозанятым Подмосковья с начала года выдали 20 млн рублей льготных займов
17 июля 2023, 18:40

Фото: Istockphoto / Oleksii Didok

Подмосковные самозанятые с начала года получили в Московском областном фонде микрофинансирования 58 льготных займов на 20 млн рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Предприниматели региона могут воспользоваться семью программами Московского областного фонда микрофинансирования работает. Одна программа разработана специально для самозанятых. С начала года по программе «Самозанятый» фонд выдал 58 займов на общую сумму порядка 20 млн рублей», – уточнила Зиновьева.
В рамках программы предпринимателям, работающим в этом статусе, доступны займы до 500 тыс рублей по ставке 7,5% годовых на срок до 3 лет. Подать заявку можно онлайн на портале региональном портале госуслуг.

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#Московская область
#Подмосковье
#самозанятые
#экономика
#кредиты
#Мининвест МО
#Екатерина Зиновьева
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Объём производства сыров в Подмосковье за год вырос на 25%
17 июля 2023, 18:21

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области в мае этого года произвели 57,9 тыс тонн сыров, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Подмосковного Минсельхозпрода. Регион продолжает лидировать в России по объёмам производства сыра.
«Увеличение объёмов выпуска продукции происходит во многом благодаря развитию крупных производств и частных сыроварен. Так, первый действующий завод сырного кластера уже произвёл за пять месяцев этого года более 3 тыс тонн сыра», – уточнили в министерстве. 
Там добавили, что в целом Московская область произвела в мае 2023 года более 35% от общего объёма сыров, выпущенный в ЦФО, и 18,7 % от общероссийского объёма.

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#Минсельхозпрод МО
#сыр
#производство
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России
17 июля 2023, 16:52

Фото: iStock/Studio_Dagdagaz

Шведская компания Essity, которая производит средства личной гигиены и владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, завершила продажу своих предприятий в России. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.
Отмечается, что Essity продала свой бизнес компании «Новые технологии» Игоря Шилова за 117 миллионов долларов.

По факту совершенной сделки компания Essity покинула российский рынок.

Напомним, 10 июня компания Essity, которая производит туалетную бумагу Zewa, женскую гигиеническую продукцию Libresse и подгузники Libero, заявила об уходе с российского рынка. Процесс закрытия российского сегмента бизнеса проходил в компании ещё с апреля прошлого года. Теперь выручка с продаж в РФ у Essity не превышает 2% от общемирового ритейла.

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#экономика
#бизнес
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Глава МИД Бразилии Виейра заявил о намерении Бразилии увеличить товарооборот с Россией
17 июля 2023, 14:39

Фото: iStock/blinow61

Глава бразильского МИД Мауру Виейра заявил, что товарооборот РФ и Бразилии имеет большой потенциал развития за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, передает РИА Новости.
Отмечается, что за 2022 год товарооборот между странами достиг рекордной отметки на уровне десяти миллиардов долларов США.

Виейра утверждает, что правительство Бразилии рассматривает возможности диверсификации товарооборота двух государств, который на данный момент сосредоточен на удобрениях и сельскохозяйственной продукции, за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.


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#Бразилия
#Россия
#товарооборот
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Экономист Потапенко заявил, что зерновая сделка может возобновиться через неделю
17 июля 2023, 12:37

Фото: sarymsakov

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки. Он отметил, что Москва вернется к выполнению договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена.
Экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко в разговоре с «Радио 1» отметил, что приостановка сделки – это предмет торга. Предполагается, что после заявления Кремля России могут быть предложены новые условия.
«Это предмет торга, сейчас несколько сторон будут силовым образом продавливать себе лучшие условия. У меня нет ни малейших сомнений, что в ближайшую неделю сделка будет продлена, просто будет на каких-то новых условиях», — сказал Дмитрий Потапенко.
Напомним, в рамках договорённостей предполагалось, что будет разблокирован экспорт российского продовольствия и удобрений,  а также переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По мнению экономиста, в рамках новых договоренностей России предложат не вернуть SWIFT банку, а создать дочернюю организацию за границей.

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#зерновая сделка
#Россия
#договор
#Дмитрий Потапенко
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