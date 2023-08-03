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Минфин РФ возобновит покупки валюты по бюджетному правилу

03 августа 2023, 13:16

Фото: iStock/welcomia

Минфин РФ с 7 августа перейдет к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу, говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что впервые с января прошлого года Минфин РФ возобновит покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. С 7 августа по 6 сентября объем покупки валюты и золота составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день.

Сообщается, что в августе этого года Министерство финансов ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета более чем на 73 миллиарда рублей.


Напомним, ранее Минфин сообщил, что минимальная цена на этиловый спирт из пищевого сырья в стране снизится с 68 рублей за литр до 55 рублей.

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#сделки
#покупки
#минфин
#доходы
#рф
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Минфин планирует понизить минимальную цену на этиловый спирт
03 августа 2023, 13:03

Фото: istockphoto/bhofack2

Минимальная цена на этиловый спирт из пищевого сырья в стране снизится с 68 рублей за литр до 55 рублей.
Об этом сообщает Telegram-канале Минфина РФ. Уже подготовлен соответствующий проект приказа. Данное решение приняли из-за снижения цен на зерновые культуры на внутреннем рынке. Причиной явился высокий урожая в 2022 году.
 
В Минфине считают, что снижение минимальной цены даст возможность производителям этилового спирта «адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции».
Приказ вступит в силу в момент официального опубликования.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что «мощное лобби» противодействует идее денатурировать метанол для борьбы с суррогатным алкоголем.

Она отметила, что метанол является сильнейшим ядом, который производится в объеме 4,5 млн тонн в год. Об этом она сообщила в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС. Производство такого объема метанола обусловлено его широким применением в химической промышленности. Спикер Совфеда подчеркнула, что его вкус и аромат не отличается от этилового спирта. По данным Минздрава, более 1 тысячи человек в год отравляются метанолом, отметила она.

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#спирт
#урожай
#минфин
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Россия продала пшеницу Египту после выхода из зерновой сделки
03 августа 2023, 12:02

Фото: iStock/hopsalka

После выхода из зерновой сделки РФ продала первые партии пшеницы Египту.
Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отраслевых аналитиков и Союз экспортеров зерна.
 
Египетская госкомпания GASC во время тендера получила 30 предложений, 20 из них пришлось на пшеницу из России. Все отечественные трейдеры установили единую стоимость.
 
Крупнейший импортер пшеницы в мире купил российское зерно по возросшей цене. 300 тысяч тонн пшеницы обошлись компании по 250 долларов за тонну (FOB), также нужно учитывать стоимость фрахта 14 долларов из порта Кавказ. Поставки намечены на начало сентября.
 
Также пшеницу купили у румынской компании Viterra. Цена равнялась 249 долларов за тонну, а также 13,05 доллара за фрахт. Сообщается, что цена  была снижена во время переговоров, ведь в начале румынская пшеница продавалась  трейдерами минимум по 252 доллара за тонну.

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#египет
#зерновая сделка
#торговля
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В «Опоре России» заявили, что Jacobs не уйдёт с российского рынка из-за страха конкуренции
В «Опоре России» объяснили, почему Jacobs прекратит продажу западных брендов кофе в России
03 августа 2023, 11:15

Фото: IStock/Schwede-Photodesign

Производитель кофе марок Jacobs, L''''Or, Tassimo и Douwe Egberts — компания JDE Peet''''s — до конца года прекратит продажу западных брендов кофе и чая в России. На местном рынке останутся только локальные марки.
Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в разговоре с «Радио 1» заявил, что компания боится уйти из России из-за реального риска национализации активов, а также из-за потери рынка.
«Потеря любого рынка для крупных компаний – это всегда проигрыш перед конкурентом, это значит, что место займёт кто-то другой. Завоевав рынок, его гораздо легче потом удерживать, это даёт дополнительные конкурентные преимущества. В случае же ухода, рынок будет перераспределён, место этой компании могут занять китайские или российские производители», — заявил Дмитрий Пищальников.
Эксперт отметил, что изменения в работе компаний не приведут к глобальному росту цен на кофе в России. Однако на несколько процентов стоимость зёрен может вырасти из-за высокого курса доллара.
«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца на цены повлияет не санкционная политика и уход брендов, а курс валют. Кофе – это валютный товар, который продаётся за доллары, поэтому в рублях цена вырастет от пяти до восьми процентов. Будет рост как чашки кофе, так и за килограмм», — заключил собеседник.
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#рынок
#цена
#кофе
#производители
#уход
#россия
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Перечислены самые популярные у россиян способы накопления на старость
Экономист Колташов: Самая популярная форма вложения — покупка недвижимости
02 августа 2023, 20:51

Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

Экономист Василий Колташов заявил, что у россиян самым популярным видом накоплений на старость сегодня является вложение в покупку недвижимости.
«Вы покупаете однокомнатную квартиру в Москве, она приносит вам 30 тыс. рублей, что сопоставимо с хорошей пенсией. А если у кого-то ещё торговые площади на первом этаже дома, то он вообще имеет ренту весьма устойчивую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

Кроме того, копить сбережения. По словам экономиста, можно с помощью вложения денег в частный бизнес или ценные бумаги.

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#сбережения
#экономика
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В России безработица в июне обновила исторический минимум
02 августа 2023, 19:35

Фото: iStock/pcess609

Уровень безработицы в России в июне 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,1%. Об этом сообщили в Росстате.
По данным из доклада Росстата, в июне этого года около 2 миллионов человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Отмечается, что предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае, когда безработица находилась на уровне 3,2%.

В мае среди безработных насчитывается 2,406 миллиона человек. В июне количество безработных составило 2,351 миллиона человек.

Напомним, ранее депутат Бессараб опровергла новость о том, что россияне стали рекордно много работать.

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#работа
#безработица
#человек
#россияне
#росстат
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В России стремительно упали продажи дорожно-строительной техники
02 августа 2023, 19:01

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В первом полугодии 2023 года в стране продажи дорожно-строительной и специализированной техники снизились на 34,6%, до 4714 штук.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе-марте снижение данного показателя составляло 39,3% (2558 штук). Во втором квартале нынешнего года отгрузили 2143 штуки с меньшим снижением в 30%.

Произошло падение реализации многих видов спецтехники. Экскаваторов-погрузчиков продали на 51% меньше (214 штук), гусеничных тракторов — на 58,9% (154 штуки), а продажи самоходных грейдеров упали на 47,4%(113 штук).
 
Прибавку в апреле-июне демонстрировали продажи в сегментах колесных экскаваторов и трубоукладчиков.
 
Ассоциация производителей техники «Росспецмаш» сообщает, что за первое полугодие 2023 года поставки зарубежной спецтехники в страну выросли на 76%, а выпуск отечественных машин того же сегмента увеличился на 31%, до 44 млрд рублей.

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#строительство
#техника
#дорожные службы
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Аналитик Шеин: Рост курса доллара во многом спекулятивен
02 августа 2023, 18:35

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Аналитик Максим Шеин заявил, что поднятие курса доллара в ходе торгов на Московской бирже выше 94 рублей имеет под собой больше спекулятивны оснований, нежели фундаментальных причин.
«Последние три недели довольно странная ситуация с курсом, потому что было много факторов, чтобы рубль укрепился: и рост мировых цен на нефть, и налоговые платежи, и ЦБ говорил о том, что будет продавать юани. Это движение во многом, мне кажется, скорее спекулятивно, нежели под этим есть фундаментальные основания», — прокомментировал в беседе с RT Шеин.

Он добавил, что в случае, если доллар закрепиться на нынешней отметке, то можно ожидать поднятия американской валюты даже до 100 рублей.

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#доллар
#рубль
#валюта
#экономика
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Сопровождаемые Мининвестом проекты принесут Подмосковью 3 трлн рублей и 260 тыс рабочих мест
02 августа 2023, 18:33

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Проекты, которые сопровождает подмосковный Мининвест, принесут региону около 3 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас на сопровождении министерства находится более 1150 инвестпроектов на 2,7 трлн рублей на разных стадиях реализации. Помимо значительных инвестиций в экономику Подмосковья эти проекты также принесут региону почти 260 тыс новых рабочих мест.
 
При этом число проектов, сопровождаемых специалистами Мининвеста, на 10-12% превышает аналогичный показатель досанкционного периода.
 
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#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
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Дизельное топливо достигло рекордных цен
02 августа 2023, 18:03

Фото: istockphoto/Apriori1

Цена летнего дизельного топлива на торгах в среду, 2 августа, достигла рекордных значений.
Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Летний дизель по индексу европейской части России стал дороже  на 1,68%, до 58 754 рублей за тонну, таким образом обновился исторический максимум.
 
Прошлый рекорд зафиксировали 23 сентября 2022 года: цена дизеля равнялась 58 151 рубль за тонну. Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 1,84%,  достигнув 63 081 рубль за тонну, а цена бензина АИ-95 выросла на 1,4% в сравнении с ценой закрытия предыдущих торгов, до 68 112 рубля за тонну.
 
Стоимость мазута выросла до 31 479 рублей за тонну (+4,67%). А цена авиакеросина показала снижение на 0,53%, до 67 078 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 1,23% (20 085 рублей за тонну).

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#цены
#биржа
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