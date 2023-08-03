Минфин РФ возобновит покупки валюты по бюджетному правилу

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Минфин РФ с 7 августа перейдет к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу, говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что впервые с января прошлого года Минфин РФ возобновит покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. С 7 августа по 6 сентября объем покупки валюты и золота составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день.
Сообщается, что в августе этого года Министерство финансов ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета более чем на 73 миллиарда рублей.
Напомним, ранее Минфин сообщил, что минимальная цена на этиловый спирт из пищевого сырья в стране снизится с 68 рублей за литр до 55 рублей.
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Сообщается, что в августе этого года Министерство финансов ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета более чем на 73 миллиарда рублей.
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Екатерина Коршунова