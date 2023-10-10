Минфин считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета

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Министерство финансов России смотрит на приватизацию как на возможный источник пополнения бюджета.
Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.
По его словам, в 2024 году еще будет рассматриваться реализация отдельных активов государства под контролем правительства.
Также, на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр финансов РФ отметил, что ведомство собрало список компаний, которые дополнительно можно добавить в перечень для приватизации.
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Дана Игумнова