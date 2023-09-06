Минфин в семь раз увеличит закупки валюты

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С 7 сентября по 5 октября Минфин РФ планирует увеличить объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 13,15 млрд. руб. в день. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
При этом ЦБ РФ с целью снижения волатильности не будет «зеркалировать» операции Минфина на рынке до конца 2023 года. Регулятор сможет осуществить отложенные покупки в 2024 и последующих годах.
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Диана Аванесян