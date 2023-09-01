Минфин выступил за более жесткий валютный контроль

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей экономической ситуации. Об этом он заявил в ходе конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».
Он также добавил, что дискуссия состоит в различии взглядов на ситуацию, в которой ранее ЦБ придерживался более жестких взглядов, а теперь наоборот, за ужесточение валютного контроля выступает Минфин.
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Анастасия Крестьянова