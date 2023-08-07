Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

Фото iStock/Oakozhan
7 августа Минфин России планирует возобновить операции по покупке валюты на домашнем рынке в соответствии с бюджетным правилом.
Согласно бюджетному правилу, министерство инвестирует сверхдоходы от экспорта нефти и газа в покупку валюты и золота, с целью последующего перевода этих средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Читайте также:
«Известия»: В России на 10 процентов выросли цены на бытовую технику и электронику
Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года
ЦБ повысил курс доллара, евро и юаня на 5-7 августа
Артем Кузьмин