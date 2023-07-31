Министр финансов РФ Силуанов назвал причину ослабления рубля

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Недавнее ослабление курса рубля связано в первую очередь с торговым балансом, а именно потоками валюты, движущиеся в страну и из нее. Об этом заявил глава министерства финансов России Антон Силуанов.
Министр финансов также напомнил, что в прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. В нынешнем году импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары стали ниже, чем в 2022 году. Особенно это заметно по ценам на газ.
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Александр Бойцов