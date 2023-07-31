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Министр финансов РФ Силуанов назвал причину ослабления рубля

31 июля 2023, 09:05

Фото: istockphoto/denizbayram

Недавнее ослабление курса рубля связано в первую очередь с торговым балансом, а именно потоками валюты, движущиеся в страну и из нее. Об этом заявил глава министерства финансов России Антон Силуанов.

Также он напомнил, что сейчас наступила пора отпусков, а когда увеличивается туристический поток в зарубежные страны, спрос на валюту предсказуемо растет, передает ТАСС. Некоторые эксперты связывают ситуацию, сложившуюся на российском валютном рынке, с оттоком из страны зарубежных компаний, которые после продажи бизнеса в России покупают валюту и переводят ее за границу. Антон Силуанов назвал объем этих средств не критичным для рынка валюты. По существующей договоренности с Центробанком, объемы вывода валюты, полученной от продажи бизнеса, не будут превышать 1 млрд долларов в месяц.

Министр финансов также напомнил, что в прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. В нынешнем году импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары стали ниже, чем в 2022 году. Особенно это заметно по ценам на газ.

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#газ
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#рубль
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Россияне все больше и больше перестают платить за услуги ЖКХ
«Известия»: Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли почти 900 млрд рублей
31 июля 2023, 06:51

Фото: Фотобанк Московской области

По итогам I квартала 2023 года задолженность россиян за ЖКУ составила 876,4 млрд рублей, пишут 31 июля «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, за год эта цифра выросла на 72 млрд рублей.
Перед ресурсоснабжающими организациями, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год выросли на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2 процента. 

По мнению опрошенных изданием экспертов, причиной увеличения задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне роста платежей.

Эксперт ЖКХ Никита Чулочников ранее отмечал, что главная проблема заключается в недоплатежах жителей за ЖКУ. Он добавил, что в данном случае целесообразнее переходить на прямые договоры. Чулочников также поддерживает инициативу исключения управляющих компаний из схемы работы с коммунальными транзитными платежами.

Напомним, ранее Правительство поручило Минстрою разработать систему специальных счетов, через которые будет проходить распределение средств. С помощью спецсчетов жильцы многоквартирных домов могут контролировать распределение средств управляющими компаниями.

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#россияне
#жку
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В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией
30 июля 2023, 13:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Китае представили новую цифровую платформу Long Trade, которая направлена на продвижение торговли и облегчение логистики между КНР и РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает генконсульство России в Харбине.
Отмечается, что презентация площадки прошла 30 июля в Харбине на конференции по цифровому взаимодействию между РФ и КНР. По информации дипмиссии, инициатор проекта — «Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация».

Цифровая платформа поможет малым и средним предприятиям реализовывать трансграничную торговлю «одним кликом». Сообщается, что на данный момент площадка запущена в тестовом режиме.

Напомним, ранее конструкторы китайской компании Aerospace CH UAV Co Ltd в настоящее время работают над созданием нового типа барражирующего боеприпаса (дрон-камикадзе). За основу разработки взята ракета серии AR класса «воздух-земля».

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#рф
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Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря
29 июля 2023, 10:17

Фото: iStock/hungryworks

Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщили в телеграм-канале кабмина.
Отмечается, что эта мера принята с целью поддержания стабильности на внутреннем рынке. Сообщается, что запрет не касается государств-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии.

По информации ведомства, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за границу для оказания гуманитарной помощи и в ходе международных транзитных перевозок.

Напомним, ранее Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России. Временный запрет на экспорт рисовых круп планируют наложить до конца 2023 года. Согласно документу, эмбарго не распространится на страны Евразийского экономического союза, на рис, который вывозится в качестве гумпомощи, «припасы» или в целях «обеспечения воинских формирований, находящихся на территории иностранных государств».

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#минсельхоз
#поставки
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Yle: Бизнес на востоке Финляндии чахнет без российских туристов
29 июля 2023, 05:45

Фото; istock/Oleksii_Liskonih

Бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, страдает после закрытия границы с Россией – предприниматели становятся банкротами, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Например, за компанией Saimaa Travel, последние два десятка лет перевозившей финских туристов из Лаппеенранты в Выборг, теперь числится долг в 260 тысяч евро.

Не лучше положение и у фирм на юго-востоке страны, прибыль которых целиком зависела от российских туристов. Скажем, спа-отель в Иматре после отказа властей их пускать может недосчитаться двух десятков своих сотрудников.

Между тем, Европейский союз сократил финансирование восточных регионов Финляндии, в итоге три программы поддержки были отменены. 

Финская аутлет-деревня Zcar, расположенная недалеко от пограничного пункта пропуска Ваалимаа, обанкротилась и напоминает город-призрак. Осенью 2022 года финны перестали пускать к себе российских туристов. Вскоре после этого владельцы аутлет-деревни объявили о банкротстве. Товары популярных брендов стало просто некому покупать.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте признал неэффективность ухода из России финских компаний. По словам финского лидера, сейчас в России не работает ни одна компания из Финляндии, однако на российской экономике это никак не отразилось.

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#финляндия
#бизнес
#россия
#туристы
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Некоторые страны могут остаться без помощи в случае климатической катастрофы
28 июля 2023, 21:44

Фото: iStock/RomoloTavani

Президент Карибского банка развития Гигинус Леон сообщил, что в ближайшем будущем некоторые развивающиеся страны могут потерять финансирование от климатических фондов.
Последствия стихийных бедствий могут стать разрушительными для этих государств. Леон отметил, что к ним относятся страны, которые в настоящее время находятся на пути развития экономики и не считаются самыми бедными. Из-за этого им может не предоставляться помощь от климатических фондов.

Президент Карибского банка призвал мировое сообщество пересмотреть данные меры, чтобы в случае природной катастрофы финансовую помощь получили с учётом объёма разрушений, а не состояния экономики.

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#помощь
#финансы
#климат
#катастрофа
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В России хотят проводить расчёты в рублях при продаже сельхозпродукции другим странам
28 июля 2023, 21:24

Фото: iStock/hopsalka

Правительство России обсуждает проект, согласно которому все расчёты при экспорте сельхозпродукции будут производиться в рублях. Об этом в своём Telegram-канале сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она заявила, что в скором времени проект будет направлен на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

Абрамченко также уточнила, что уже существует подобный проект в сфере поставок газа. Планируется вести расчёты в рублях при продаже газа недружественным странам.

В рамках проекта для агропромышленного комплекса рассматривается возможность открытия иностранцами рублёвых счетов для совершения покупок сельхозпродукции. Также отмечается что иностранные покупатели смогут приобрести не все имеющиеся виды продукции, список будет утверждён правительством.

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#проект
#сельское хозяйство
#россия
#рубль
#правительство
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Российский рынок кибербезопасности может вырасти втрое в ближайшие годы
28 июля 2023, 17:19

Фото: istockphoto/Tippapatt

Рынок кибербезопасности в России может вырасти почти в три раза в ближайшие пять лет. Это следует из доклада «Центра стратегических инициатив» (ЦСН), представленном во время саммита Россия - Африка.
В документе отмечается, что российский рынок кибербезопасности активно развивается. Предполагаемый спад 2022 года оказался по факту значительно мягче, чем ожидалось, и не вызвал необратимых последствий для сегмента, передает РИА Новости. По прогнозам специалистов, в течение ближайших пяти лет отечественный рынок кибербезопасности вырастет со 193,3 миллиарда рублей до 559 миллиардов рублей, то есть в 2,8 раза. Совокупный среднегодовой рост рынка к 2027 году составит 24%.

Начиная с 2022 года рыночные ожидания формируются с учетом таких факторов, как массовый отток зарубежных вендоров из России, постоянные кибератаки на ресурсы органов власти, бизнес и промышленные объекты экономики. Также играет свою роль возложение ответственности на руководителей компаний и организаций за обеспечение информационной безопасности и запрет на использование иностранного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры.

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#бизнес
#рынок
#запрет
#рост
#безопасность
#саммит
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Цены на бензин в США снова приближаются к рекордным показателям
28 июля 2023, 16:28

Фото: istockphoto/anatoliy_gleb

Розничные цены на бензин в Соединенных Штатах выросли в среднем на 13,4 цента по сравнению с прошлой неделей. Средняя цена за литр сейчас составляет 1,003 доллара за литр. Это второй показатель на это время года за последние десять лет. Дороже бензин стоил только в июле 2022 года.
В этом году так высоко цена на автомобильное топливо в Америке еще не поднималась, сообщает издание «Нефть Капитал». При этом, по информации министерства энергетики США, запасы бензина по сравнению с прошедшей неделей сократились еще на 800 тысяч баррелей. Это на 7% ниже среднего пятилетнего показателя, применяемого к этому времени года. Это самый низкий сезонный уровень запасов начиная с 2015 года.

Негативное влияние на балансировку спроса-предложения топлива также оказывает сокращение объемов производства бензина. В настоящее время производится примерно 9,5 миллиона б/с. Это самый низкий показатель за последние восемь лет.

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#сша
#топливо
#цена
#нефть
#бензин
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Компания OMV обнаружила крупнейшее за 40 лет месторождение газа в Австрии
28 июля 2023, 16:06

Фото: istockphoto/MikeMareen

Австрийский нефтегазовый концерн OMV открыл в Нижней Австрии крупнейшее за последние 40 лет месторождение газа. Его разработка способна увеличить добычу газа на территории страны в полтора раза.
Эксплуатируемая компанией OMV разведочная скважина была пробурена на финальную глубину пять тысяч метров после пяти месяцев использования. По оценкам специалистов, потенциальные извлекаемые ресурсы нового месторождения составляют примерно 48 ТВт/ч (28 миллионов баррелей нефтяного эквивалента), передает ТАСС.

OMV — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в Австрии. Концерн давно и успешно занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты считают, что разработка нового газового месторождения увеличит общую добычу голубого топлива в стране на 50%.

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#эксперты
#разработка
#газ
#компании
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