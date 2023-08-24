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Министр финансов Украины Марченко: Украина находится в поиске средств для госбюджета на 2024 год

24 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/alfexe

Перед Украиной встал сложный вопрос финансирования госбюджета на предстоящий год. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Он уточнил, что ситуацию усложняет отсутствие договорённостей с партнёрскими странами. Нет полной уверенности в том, что новые пакеты финансовой помощи продолжат также активно поступать, как сейчас. Ранее уже был информация о том, что Украине не стоит ждать таких больших поставок от других стран, поскольку их источники также истощаются.

Марченко добавил, что в настоящее время большая часть госбюджета идёт на оборонный сектор. В этом году была запланирована сумма в 43,3 млрд долларов, получится ли озвучить эту цену в следующем – пока неизвестно.


При этом, он уточнил, что в настоящее время украинские политики проводят переговоры с членами других государств о дальнейшем финансировании Украины. Точных ответов получено не было.

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#украина
#бюджет
#финансирование
#оборона
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Молодым людям с особенностями здоровья помогают создать бизнес в Подмосковье
24 августа 2023, 19:24

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье завершился второй сезон акселератора проектов «Безграничная молодёжь», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Цель программы – дать возможность талантливым молодым людям, в том числе с особенностями здоровья, проявить себя в предпринимательстве, получить помощь в разработке собственного проекта от опытных бизнесменов.
«Нам важно создать все условия для поддержки бизнеса. Так, молодые предприниматели до 25 лет могут претендовать на гранты от 100 до 500 тыс рублей. Средства можно вложить, например, в аренду, ремонт, оборудование. Кроме того, молодые предприниматели могут бесплатно обучаться и повышать квалификацию за счёт средств центра «Мой бизнес», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Участники акселератора – молодые люди из Подмосковья в возрасте от 16 до 24 лет. Наставниками выступают предприниматели и бизнес-тренеры, которые помогают участникам создавать проект с нуля или дорабатывать существующий.
 
Обучение во втором сезоне акселератора длилось три месяца. Участие приняли более 500 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Более 200 из них разработали проекты, свыше 70 стали самозанятыми, индивидуальными предпринимателями или владельцами бизнеса. Некоторые участники первого сезона, который завершился в сентябре прошлого года, пришли и на второй.
 
В сентябре в 13 регионах России стартует третий сезон акселератора «Безграничная молодёжь» для детей 15-17 лет с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Российского движения детей и молодёжи. 

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#экономика
#бизнес
#предприниматели
#подмосковье
#московская область
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Мишустин предложил укрепить сотрудничество со странами ЕАЭС
24 августа 2023, 17:37

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил представить инициативы по сотрудничеству для лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заседание которого пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре.
Он заявил, что все соглашения о сотрудничестве необходимо внести в Декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов.

По словам Мишустина, это позволит обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономике.

За время существования Союза, наблюдается рост показателей в разных отраслях. Так взаимная торговля государств, входящих в Союз, почти достигла 90%. Наблюдается положительная динамика на рынке труда, в строительстве. Кроме того, Мишустин отметил, что в июне этого года количество безработных граждан сократилось на 11%.

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#михаил мишустин
#сотрудничество
#экономика
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Лавров: Россия готова возобновить зерновую сделку после выполнения Западом обещаний
24 августа 2023, 16:03

Фото: iStock/elena_larina

Как только Запад выполнит все обещания, Россия «в тот же день, в тот же час» вернётся к зерновой сделке. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел привёл слова президента России Владимира Путина, который недавно вновь подтвердил возможное возобновление зерновой сделки. Он заявил, что, как только Запад выполнит все данные ранее обещания, это случится.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия отправит первую партию зерна в Африку. Путин заявил, что дальнейшие поставки могут совершаться как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Напомним, что они совершаются для того, чтобы выполнить цели зерновой сделки России, Турции, Украины и ООН. Сделка была завершена 18 июля, и Россия выступила против её возобновления из-за того, что западные страны забирали большую часть зерна себе, а не отсылали его в нуждающиеся страны, как обозначалось в договорённости.

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#сергей лавров
#зерновая сделка
#россия
#турция
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Подмосковное Ступино будет развивать породнённые отношения с китайским Циндао
24 августа 2023, 15:43

Фото: Минсельхозпрод МО

Представители подмосковного городского округа Ступино и города Циндао китайской провинции Шаньдун заключили соглашение о породнённых отношениях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ступино – один из крупнейших индустриальных центров Московской области с высоким экономическим потенциалом. Ежегодно на территорию привлекают до 16 млрд рублей инвестиций и создают до 1 тыс рабочих мест. За последние 10 лет в экономику округа вложено более 150 млрд рублей инвестиций», – сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Он добавил, что у округа выгодное транспортно-географическое положение. Близко расположены ключевые железнодорожные и автомобильные узлы, международный аэропорт и крупные распределительные ресурсные центры.
 
Соглашение заключено на пять лет. Округа будут сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, а также станут обмениваться специалистами.
 
Как напомнили в министерстве, для Московской области Китай – главный торговый партнёр по объему совокупной торговли и один из самых крупных в сфере агропромышленного комплекса. Он занимает третье место по экспорту сельхозпродукции из региона.

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#минсельхозпрод мо
#китай
#ступино
#экономика
#экспорт
#подмосковье
#московская область
#апк
#сельское хозяйство
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Центробанк Турции резко повысил учётную ставку до 25%
24 августа 2023, 15:41

Фото: iStock/Tugba Ozturk

Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции повысил учётную ставку с 17,5% до 25%. Об этом сообщается на сайте организации.
Повышение произошло очень стремительно, чего не ожидали аналитики. По их мнению, учётную ставку стоит поднимать постепенно, и остановиться надо было на 20%. Такой резкий скачок приведёт к усложнению работы бизнеса и дестабилизации положения некоторых слоёв населения.

Причиной такого решения Центробанка можно считать ускорение инфляции, которая возросла с 38,21% в июне до 47,83% в августе.

Кроме того, необходимо спасать местную валюту, лиру, которая несколько раз за прошедшие месяцы обновляла исторические минимумы.

Уточняется, что турецкая лира, вместе с российским рублём и аргентинским песо, является худшей валютой на развивающемся рынке.

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#турция
#валюта
#экономика
#центробанк
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В Независимом топливном союзе раскритиковали идею госрегулирования цен на дизель
Президент Независимого топливного союза Баженов высказался против введения госрегулирования цен на дизель
24 августа 2023, 13:55

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

Российские грузоперевозчики обратились к властям с предложением ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо и зафиксировать его предельную стоимость. С резкой критикой этой идеи выступил глава Независимого топливного союза России Павел Баженов.
В эксклюзивном интервью для «Радио 1» специалист назвал такую меру крайне недальновидной и в большей степени популистской, чем способной принести реальный положительный экономический эффект. Кроме того, Баженов отметил, что негласно и неофициально, но де-факто цены на топливо и так регулируются. Это связано и с антиинфляционными рекомендациями правительства страны, и с политикой нефтяных компаний. Также он напомнил, что Россия является крупным экспортером топлива, что не может не сказываться и на внутреннем рынке.

Президент Топливного союза уверен, что для снижения цен на топливо внутри страны существуют другие, более экономически оправданные меры, нежели вмешательство государства в рыночное формирование цены или прямое ее регулирование. Например, можно снижать налоговую нагрузку на производителей топлива или поставщиков сырья, увеличивать объемы реализации на внутреннем рынке, субсидировать отдельные группы хозяйствующих субъектов.

Введение госрегулирования цены на дизельное топливо по сути будет шагом к плановой экономике и может привести к самым непредсказуемым и неблагоприятным экономическим последствиям, включая прежде всего дефицитные явления. Рыночная экономика работает совсем по другим правилам, заключил  Павел Баженов.

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#россия
#экономика
#топливо
#президент
#радио
#цены
#меры
#интервью
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Российские грузоперевозчики просят законодательно ограничить рост цен на дизельное топливо
24 августа 2023, 09:02

istockphoto/Milos-Muller

Ассоциация грузоперевозчиков «Грузавтотранс», объединяющая более 200 логистических компаний, обратилась к российским властям с предложением ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо. По их мнению, фиксация цены ниже 60 рублей за литр ДТ будет способствовать стабилизации рынка.
Письмо с соответствующими расчетами, выводами и доводами уже направлено российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Известия». Президент организации Владимир Матягин, в частности, указал, что в некоторых регионах Центральной и Южной России дизель за неделю подорожал на 10% и теперь цена его колеблется в районе 68-70 рублей за литр.

По мнению представителей ассоциации, если учитывать стоимость услуг, любые грузоперевозки будут рентабельны только при цене топлива ниже 60 рублей за литр. Иначе буду бесконечно расти в цене услуги по логистике, что в конечном итоге скажется на потребителе, так как стоимость товара вырастет аналогичным образом. Кроме того, для реализации предложенных грузоперевозчиками мер, государству необходимо будет воспользоваться некоторыми ограничительными инструментами в области экспорта.

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#президент
#цена
#услуги
#перевозки
#топливо
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РИА Новости: Закупки российского урана выросли в США в 2,2 раза
24 августа 2023, 08:04

Фото: istockphoto/Jumbo2010

Соединенные Штаты за первые шесть месяцев 2023 года закупили в России 416 тонн урана. Эта сумма на 220% превысила показатели за такой же период предыдущего года и стала максимальной с 2005 года.
Соответствующие расчеты произвели специалисты РИА Новости, опираясь на данные американской статистической службы. Россия поставляет Штатам исключительно ядерное топливо с обогащением по урану-235. Этот вид топлива является основной статьей «радиоактивного» импорта американцев. В анализе агентства учитывались также данные по ввозу обедненного и природного урана из других стран.

В первом полугодии 2022 года США ввезли из России 188 тонн урана, что в 2,2 раза меньше, чем за этот же период нынешнего года (416 тонн). Только показатель 2005 года сравнимы с этими цифрами. Тогда американцы импортировали из нашей страны 418 тонн радиоактивного топлива. Если же брать в расчет денежный эквивалент, то стоимость ввезенного в Соединенные Штаты российского урана составила составила 696,5 миллиона долларов. Этот показатель является максимальным с 2002 года, сообщают аналитики агентства.

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#сша
#россия
#топливо
#данные
#страны
#специалисты
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Силуанов: Россия готова платить иностранным инвесторам без ограничений
24 августа 2023, 06:12

Фото: сайт Кремля

Российские власти приняли решение о выплате иностранцам дивидендов без ограничений, если они будут инвестировать средства в экономику РФ. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главы Минфина РФ Антона Силуанова.
В ходе выступления на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, министр отметил, что финансовый суверенитет, безусловно, не подразумевает самоизоляцию.

«Мы приветствуем иностранные инвестиции, работаем над повышением привлекательности нашего рынка. Для этого в августе текущего года принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги в российскую экономику в настоящее время», — цитирует агентство слова Силуанова.

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#деньги
#инвестиции
#министр
#россия
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Достижения.рф