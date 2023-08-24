Министр финансов Украины Марченко: Украина находится в поиске средств для госбюджета на 2024 год

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Перед Украиной встал сложный вопрос финансирования госбюджета на предстоящий год. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Он уточнил, что ситуацию усложняет отсутствие договорённостей с партнёрскими странами. Нет полной уверенности в том, что новые пакеты финансовой помощи продолжат также активно поступать, как сейчас. Ранее уже был информация о том, что Украине не стоит ждать таких больших поставок от других стран, поскольку их источники также истощаются.
Марченко добавил, что в настоящее время большая часть госбюджета идёт на оборонный сектор. В этом году была запланирована сумма в 43,3 млрд долларов, получится ли озвучить эту цену в следующем – пока неизвестно.
При этом, он уточнил, что в настоящее время украинские политики проводят переговоры с членами других государств о дальнейшем финансировании Украины. Точных ответов получено не было.
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Марченко добавил, что в настоящее время большая часть госбюджета идёт на оборонный сектор. В этом году была запланирована сумма в 43,3 млрд долларов, получится ли озвучить эту цену в следующем – пока неизвестно.
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Анастасия Чинкова