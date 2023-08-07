Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новую поддержку бизнесу и рассказала как её получить.
«С 1 августа начнет работать первая часть, а с 1 сентября вторая. Бизнесу очень важно открываться на первых этаж домов. Нажав одну кнопку можно будет снять в аренду или купить помещение», — сказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома:
— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;
— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;
— ШАГ 3. Заключение договора;
— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.
Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на одной площадке.
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Алиса Сергиенко